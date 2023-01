Francesca Chillemi col cuore spezzato: l’addio è una tragedia per tutti

La notizia sull’attrice ed ex modella italiana in poco tempo ha fatto il giro del web. Scopriamo insieme i dettagli.

Francesca Chillemi raggiunge la notorietà nel 2003, quando decide di lasciare la sua Sicilia per partecipare al concorso di Miss Italia, che riesce a vincere. All’epoca era appena maggiorenne ma questa esperienza è riuscita ad aprirle le porte del mondo dello spettacolo.

Una carriera, la sua, che spazia dalle passerelle al piccolo schermo. Infatti non passa molto tempo prima che riesce ad ottenere un ruolo in alcune delle più acclamate serie televisive, come Un medico in famiglia 4, Squadra Antimafia e Il Commissario Montalbano.

Un addio improvviso

La ex Miss Italia però raggiunge l’apice del successo con Che Dio ci aiuti, la celebre serie televisiva targata Rai Uno e giunta ormai alla sesta stagione. In questa Francesca interpreta Azzurra, una suora novella che instaura un rapporto speciale con la protagonista della serie, Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.

La serie ha fin da subito riscosso un grandissimo successo. Basti pensare che la puntata finale della sesta stagione è stata seguita da oltre 6 milioni di persone, raggiungendo uno share del 27%. I fan della serie non dovranno aspettare a lungo per la settima stagione, che partirà il 12 gennaio, sempre du Rai Uno.

Molti telespettatori probabilmente saranno rattristati dalla partenza di Suor Angela, ovvero Sofia Elena Ricci, che ha scelto di abbandonare la serie. Quest’ultima però ha sempre dichiarato le sue intenzioni di lasciare questo fantastico ruolo, sicuramente uno dei più celebri e longevi della sua carriera.

Come dichiarato da Elena Sofia stessa, Suor Angela sarà presente nelle prime puntate della nuova stagione, dopo le quali lascerà definitivamente la serie. Molte persone del cast sentiranno la sua mancanza. Una fra tutte, la Chillemi, che veste i panni di Azzurra. Da ciò che ha dichiarato quest’ultima, il suo personaggio avrà molta difficoltà ad accettare la partenza di Suor Angela. Ma questo evento porterà la stessa Azzurra ad evolversi sostituendo in parte il ruolo che aveva la stessa Elena Sofia Ricci all’interno della serie.

Così l’attrice siciliana ha commentato l’addio della sua collega: “Non è facile descrivere il mio stato d’animo, sono scelte che hanno preso altri. A me hanno proposto questa novità e sono contenta… Ma Elena mi manca, è un punto di riferimento importante per me”. La devo ringraziare per tante cose. A livello professionale… ma anche come attitudine verso il lavoro e le responsabilità che questo comporta“.