Silvia Toffanin vicinissima al tradimento di Piersilvio per lui: “Avevo chiesto a lei di…” | Arriva la confessione disarmante del grande volto della tv

Sulla coppia più blindata della tv sta aleggiando un’ombra. Cosa è successo tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi?

Quella formata da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potremmo definirla la coppia più blindata della tv. Mai un pettegolezzo sulla loro unione, un gossip, una paparazzata. Persino beccarli assieme è difficile per i fotografi, a dimostrazione che se si vuole si può sfuggire ai flash.

I due formano una coppia dal 2001 e hanno dato alla luce due bambini, Lorenzo Mattia, che oggi ha 12 anni, e Sofia Valentina di 7 anni. Non si parla di matrimonio ma sembrano molto affiatati. In molti si sono chiesti come mai non siano mai convolati a nozze, anche se i siti di gossip ogni tanto lanciano la notizia di un imminente matrimonio; ma dai due diretti interessati non giunge nessuna voce in merito.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: matrimonio no

Solo in un’occasione la bella Silvia Toffanin ha provato a rispondere a questa domanda, come riporta PiùDonna: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

Insomma i due non sentono il bisogno di sancire la loro unione a suon di carte bollate, stanno benissimo così. Allora di quale tradimento si parla? Semplice, un tradimento di “rete” se così vogliamo dire. Nelle ultime settimane si è fatta sempre più insistente la voce che vede la conduttrice di Verissimo al fianco di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo, che è ormai alle porte.

A dare notizia sono stati diversi siti di gossip e tv; in seguito è venuto fuori che la donna sarebbe stata invitata da Amadeus ma avrebbe declinato l’offerta. E poi che l’invito non ci sarebbe stato affatto. Un vero giallo, al quale ha cercato di mettere fine lo stesso conduttore durante una conferenza stampa.

La verità

Amadeus in una recente conferenza stampa, come riporta Fanpage, ha dichiarato: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’”.

Ma poi aggiunge: “Le porte per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì”.