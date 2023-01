Ballando con le stelle, Marta Flavi solo ora spiffera il vergognoso retroscena: “Non faccio nomi, non voglio querele ma…”

Una notizia sconvolgente e che ha reso protagonista Marta Flavi, la cui esperienza a Ballando con le Stelle pare abbia provocato in lei delle forti ripercussioni. Lancia la bomba e no la manda a dire, il tutto ha provocato un forte scalpore.

I protagonisti di Ballando con le Stelle come ogni anno, scendono in pista e fanno i conti con sfide ed eliminazioni. Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo ha deciso anche lei di mettersi in gioco ma senza un risvolto positivo. Pare già avere le idee chiarissime.

Marta Flavi, all’anagrafe Marta Caterina Fiorentino, è nata a Roma il 9 aprile del 1951. È stata molto popolare nella prima metà degli anni ’90, conducendo “Agenzia matrimoniale”. Marta Flavi ha iniziato la sua carriera nell’emittente Quinta Rete come annunciatrice.

Il successo arriva per lei solamente con il talk show Agenzia Matrimoniale, andato in onda su Canale 5 dal 1989 fino al 1995. Negli stessi anni, precisamente nel 1992 su Rete 4 la troviamo alla conduzione dello speciale ”L’amore comincia a 40 anni… di Sentieri”.

Marta Flavi il 7 giugno del 1989 è diventata moglie di Maurizio Costanzo, risulta essere la terza. Il matrimonio tra i due è stato molto breve ed è terminato con una separazione nel dicembre del 1990. Della sua vita privata si sà ben poco ma sappiamo che non ha figli.

Le accuse di Marta Flavi al suo compagno di ballo

La Flavi ha coronato un suo sogno facendo parte del grande show del sabato sera, lei che è sempre stata un’assidua telespettatrice di Ballando. La conduttrice ha esternato le proprie emozioni dopo l’esordio, sembra voler intraprendere nuove avventure professionali.

Marta Flavi, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, parla del suo compagno Simone di ballo in un’intervista Simone Arena. Parole forti e accusatorie per lui da parte della conduttrice. Ha anche fatto riferimento al rapporto che si è creato fra di loro, non facendo mistero che c’è stato qualche problemino fin dall’inizio: “Con lui non avevo potuto esprimermi…” – Una frase che fa capire il divario fra i due.

L’ex concorrente di Ballando, ha poi colto l’occasione per mandargli una bella frecciatina: “Simone è probabilmente un bravo ballerino, ma insegnare è un’altra cosa…” . Infine lancia la Bomba: Non faccio nomi…Non voglio querele…La persona di cui parlo mi metteva addosso un’insicurezza totale…Ma il problema non è certo suo, quanto mio…Purtroppo sono molto fragile su un commento negativo…”. Questo lo sfogo di Marta Flavi ma resta da capire cos’altro ci sarà sotto.