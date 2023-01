Samuel Peron, il dramma l’ha completamente fatto a pezzi: la morte è stata improvvisa

Il dramma dell’insegnante di danza di Ballando con le Stelle. Samuel Peron e la confessione toccante

Samuel Peron è il ballerino e insegnante di danza che ci tiene compagnia da quando nel 2005 è approdato nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. La sua bravura e professionalità, uniti ad un discreto fascino, lo hanno fatto amare dai telespettatori.

Dal 2014 è legato all’attrice e modella Tania Bambaci, che ha partecipato nel 2010 al famoso concorso di bellezza Miss Italia. I due hanno un bimbo nato da poco, il 21 ottobre 2022, il piccolo Leonardo.

La coppia ha vissuto un momento di crisi nel quale sembrava che si sarebbero lasciati definitivamente, come ha raccontato lui a Serena Bortone: “Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati”.

Samuel Peron: la nascita di Leonardo

Proprio sulla nascita del piccolo Leonardo, Samuel Peron ha raccontato a DiPiù un aneddoto molto carino: “Ero in sala parto con Tania, sono stati i minuti più emozionanti della mia vita. Ho anche chiesto alle ostetriche di mettere la musica di Frank Sinatra, perché volevo che fosse la sua voce a dare il benvenuto al mondo al mio bambino”.

Dopo alcuni problemi dovuti alla presenza di un po’ di ittero, il bambino sta benissimo ed è la gioia di mamma e papà. Ma tanta gioia purtroppo è stata offuscata da un tragico lutto che ha colpito il ballerino poche settimane dopo la nascita del figlio, ovvero la perdita della mamma Giovanna.

Il dramma della morte

Ospite a Oggi è un altro giorno, Samuel ha commosso tutti con il suo racconto: “Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale, siam saliti e ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevole. Se n’è andata con la felicità di essere diventata nonna, perché lei per una vita mi diceva ‘Mi farai diventar nonna’ e alla fine sono riuscita a realizzare questo suo sogno”.

In un’altra occasione il ballerino ha confessato a DiPiù: “Mi piacerebbe mostrare a mio figlio quello che facevo io da bambino, cucinare con lui le ricette di famiglia, immaginando la sua nonna che ci guarda dal Cielo e sorride.

Indimenticabile è il primo Natale che ho cucinato insieme con mia mamma. È passato tanto tempo ma con il mio piccolo Leonardo in braccio, inevitabilmente la memoria corre sul filo di quei ricordi, va alla ricerca di quelle sensazioni”.