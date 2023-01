Cristel Carrisi, la figlia di Albano e Romina ha deciso: “L’ha lasciato” | L’addio è deciso e definitivo

La figlia di Al Bano, Cristel Carrisi ha preso la decisione più difficile della sua vita, l’addio è deciso: ecco cosa è successo

Conosciuta come la figlia di Al Bano e Romina Power, la coppia più bella della televisione italiana, Cristel Carrisi ha spesso fatto parlare di sé per i programmi televisivi a cui ha partecipato e a cui ha dato prova di essere una talentuosa conduttrice. Molto presente inizialmente sui social, improvvisamente qualcosa è cambiato lasciando senza parole i suoi seguaci . Tutto questo potrebbe derivare dai diversi rumors che la riguardano: andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto.

La vita della figlia del cantante si divide tra cinema e televisione, infatti Cristel ha partecipato a numerosi programmi di successo tra cui possiamo citarne alcuni come Domenica In, Verissimo, Ciak…si canta e nel 2005 ha partecipato al reality show La fattoria. Per quanto concerne la sua attività all’interno dello show business cinematografico, la ragazza nel 2012 viene scritturata nel progetto Con tutto l’amore che ho del regista Angelo Antonucci, al fianco di Barbara De Rossi, Sandra Milo, Biagio D’Anelli.

Le esperienze si sono fatte sentire sempre di più, dando prova che il talento è proprio di famiglia: infatti, Cristel partecipa al noto show di Rai 1, La Pista e prosegue con l’attività di conduzione del programma Cucina con Cristel su Telenorba.

Circa l’avvicinamento dei suoi genitori, invece, ha dichiarato che questo l’ha portata ad un psicoterapeuta, spiegando nel dettaglio la motivazione: ““Li ho rivisti sul palco. Era un’immagine bellissima, che pensavo non avrei rivisto mai più nella vita. Ma mi ha fatto tornare a galla parecchie questioni irrisolte”. Circa la sua vita privata, invece, ci sono delle novità che i fan più accaniti non hanno potuto fare a meno di notare con grande interesse.

Cristel Carrisi, l’addio è definitivo

Molto attiva sui social inizialmente, Cristel Carrisi condivideva insieme ai suoi follower attimi di vita quotidiana, qualcosa improvvisamente è cambiato e la ragazza ha deciso di chiudere definitivamente il suo profilo Instagram. In molti si sono chiesti la motivazione circa tale decisione: pare che il tutto sia legato ad una presunta crisi di matrimonio tra lei e il suo compagno Davor Luksic.

I due sono convolati a nozze nel 2016, in presenza di moltissimi personaggi noti al mondo dello spettacolo come Maddalena Corvaglia e Mara Venier. In seguito la coppia ha avuto anche tre splendidi figli: Kay Tyrone, Cassia Ylenia, Rio Ines. Ma come mai il mondo del gossip ha preso di mira la coppia Cristel e Davor?

La giovane e talentuosa figlia di Al Bano, come precedentemente sottolineato, ha deciso di prendersi una pausa chiudendo il suo account Instagram. Ma è davvero così? I fan più attenti hanno notato un tag della sorella Romina Junior. Verità o solo voci di corridoio?