Ricordate Albe di Amici? Dopo esser stato scaricato da Serena è stato beccato con il volto noto

Come non ricordare Albe uno degli allievi di “Amici 21” della sezione canto. Il suo profilo Instagram è molto seguito e spesso lo vediamo in compagnia di molti personaggi famosi. L’ultimo suo incontro non è passato inosservato.

Il suo vero nome Alberto La Malfa, è nato ad Alfianello, in provincia di Brescia, nel 1999. Il ragazzo ha 22 anni. Nella vita Albe è uno studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, ma ha sempre avuto un debole per la musica sin da piccolo.

Albe fin dall’infanzia, ha iniziato a prendere lezioni di canto e di pianoforte e poi si è cimentato anche con la consolle come dj. Questo suo talento lo ha portato a lavorare in alcune discoteche presenti nelle zone vicino casa. Poi con il lockdown ha iniziato a scrivere.

Guardando sui social si nota che sia fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Ci sono alcuni video su Tik Tok di loro insieme almeno fino a qualche mese fa. Non sappiamo però, al momento, se i due stiano ancora insieme oppure se si sono lasciati.

Ad Amici ha fatto scalpore il suo avvicinamento con Serena. Nel 2020 ha passato un momento molto difficile in cui si è ritrovato a non riuscire a scrivere sentendo un vuoto dentro. Poi finalmente è riuscito a sbloccarsi e da quella scrittura è uscito il suo inedito Brividi.

L’incontro inaspettato

Momento di pausa dal lavoro per Albi che non manca di rendere noto sui social anche alcuni aspetti della sua vita privata. Sul suo profilo social lo vediamo con il coach d’Amici, “Rudy Zerbi” , il quale ha pubblicato uno scatto ironico. Tanti commenti per i due.

Rudy e Albe si mostrano in un primo piano insieme felici e sullo sfondo un bellissimo panorama. “Incontri casuali in montagna… vi giuro che ho provato a fargli fare una foto con espressione normale ma è stato impossibile” – questa la didascalia di Zerbi che accompagna lo scatto e che ha ricevuto l’immediata risposta da tutto il popolo del web.

L’immagine ha ricevuto tantissimi like e altrettanti commenti: “Il grande Rudy e il sosia mancato di Sangiovanni.. di Sangiovanni esiste solo uno” – ecco alcune frasi dei loro fan. I due sono apparsi contenti di rivedersi e questo denota che è evidente che si sia creata una bella amicizia e che l’incontro è stato casuale ma decisamente molto piacevole. Rudy e Albe stanno vivendo momenti di relax e spensieratezza, insieme approfittano delle vacanze natalizie per fare una pausa dal lavoro e si godono le giornate in montagna.