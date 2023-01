Gerry Scotti, l’aspra guerra con il brutto male: il gesto estremo del conduttore

Il conduttore Gerry Scotti ha sempre dimostrato al suo pubblico di essere una persona genuina e di gran cuore. Adesso lo vediamo alle prese con una battaglia che riguarda un male dei nostri tempi. La vicenda ha sensibilizzato tutti i suoi fan.

Gerry Scotti è tra i personaggi dello spettacolo italiano più amati. Conduttore televisivo, doppiatore e disc jockey. La sua simpatia ha conquistato i telespettatori che ogni sera lo seguono grazie ai quiz di Canale 5. Ma gli esordi della sua carriera affondano nella radio.

Nel 1991 Gerry Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso che lo ha reso padre del figlio Edoardo. Poi la fine del matrimonio e per lui si apre un nuovo capitolo della sua vita. Edoardo ha reso papà Gerry nonno di Virginia, una bimba che adora letteralmente.

Gerry inizia la sua carriera radiofonica a Radio Hinterland Milano2, per poi passare a Radio Milano International. È il 1982 quando Gerry approda a Radio Deejay dopo essere stato chiamato da Claudio Cecchetto ed in televisione con DeeJay Television.

Gerry Scotti ha iniziato poi a condurre quiz, varietà e talent show. Ha da sempre presentato su Mediaset, e l’azienda di Cologno Monzese lo considera la sua perla di diamante. Nel 1983 esordisce su Italia 1, e da lì non si è più fermato.

La sua lotta contro il cancro

Il conduttore Gerry Scotti ha dimostrato di essere una persona sempre pronta ad essere vicina ai più deboli e a chi lotta con brutte malattie come il cancro. Da anni, infatti, il conduttore si è impegnato in varie campagne Telethon per la raccolta di fondi per la ricerca.

Si è fatto vedere su tutti i suoi profili social, mostrandosi in compagnia di alcuni medici che ogni giorno aiutano tantissimi pazienti ha superare questo brutto male. L’iniziativa benefica 5×1000 dell’Humanitasheath, ha realizzato inoltre alcuni scatti mostrati poi nella trasmissione Caduta Libera. Non è la prima volta che Gerry Scotti partecipa a delle iniziative di questo genere.

Gerry è da sempre stato impegnato nella lotta contro il tumore, ma anche contro le malattie neurologiche e quelle del sistema immunitario. Il popolare conduttore ha sempre avuto una particolare sensibilità sulla salute delle persone, è adorato proprio per la sua umanità e anche per la sua dolcezza. Grazie alla sua visibilità mediatica spera di dare un’aiuto alle importanti attività di ricerca in campo medico scientifico, supportando tutti i medici del mondo. Il suo profilo Instagram è stato sommerso da numerosi “like”.