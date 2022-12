Anna Moroni, la triste verità sull’addio a La Prova del cuoco: “Mi hanno cacciata perché…”

Anna Moroni è uno dei volti storici de La Prova del cuoco. Infatti, ha sempre accompagnato Antonella Clerici nel corso delle varie edizioni, entrando nel cuore degli italiani con la sua verve e la sua simpatia. Tuttavia, la donna è poi stata mandata via all’improvviso e le motivazioni non sono mai state molto chiare. Ecco cos’è successo con la Rai…

La Prova del Cuoco è stato un programma molto amato nel palinsesto Rai. Ha infatti intrattenuto milioni di telespettatori mentre preparavano da mangiare o pranzavano, durante la seconda metà della mattinata.

I personaggi che si sono succeduti all’interno della trasmissione sono entrati nel cuore degli italiani che non li hanno più dimenticati.

È chiaro che Antonella Clerici ha dominato le scene insieme a una delle aiutanti preferite: Anna Moroni. La casalinga romana, infatti, con i suoi trucchi di cucina e la sua verve ha conquistato un posto di rilievo nel programma.

Spesso in televisione la spontaneità è molto apprezzata e Anna Moroni si è sempre dimostrata senza peli sulla lingua. I suoi consigli si sono rivelati sempre molto utili per tutti. Tuttavia, all’improvviso le cose sono cambiate ed è stata mandata via dal programma. La vera motivazione non è stata mai rivelata.

Ecco perché Anna Moroni è stata mandata via da La prova del cuoco

Fino a quando Antonella Clerici è stata al timone del programma La Prova del Cuoco, Anna Moroni è stata sempre riconfermata nel team, Tuttavia, per un certo periodo Antonella Clerici ha dovuto abbandonare il programma a causa del congedo di maternità dopo la nascita della sua bambina. A quel punto è stata scelta Elisa Isoardi come sua sostituta. Infine, nel 2018 la trasmissione venne affidata totalmente a lei e Anna Moroni non fu più riconfermata.

La cuoca romana ha rivelato: “Quando Antonella è andata via“, ha fatto sapere Anna, “il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”. Il taglio è stato netto e questo non è piaciuto molto ai telespettatori che infatti hanno iniziato a non guardare più la trasmissione. In quell’anno La prova del cuoco è stata davvero un flop televisivo per la rete.

Per questa motivazione, Anna Moroni fu ricontattata dai produttori del programma e anche dalla stessa presentatrice affinché tornasse a lavorare a La Prova del Cuoco. Tuttavia, la casalinga si è rifiutata categoricamente, forse perché era rimasta bruciata da quanto successo e anche per non fare uno sgarro alla sua storica amica Antonella Clerici.