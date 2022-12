Sciagura Mediaset, la notizia è delle ultime ore: “È molto malato…”

Nel corso della puntata di Mattino 5, il conduttore Francesco Vecchi ha dato un doloroso annuncio. La notizia ha commosso il pubblico a casa. I telespettatori sono rimasti sintonizzati fino alla fine del programma, è caos sui social.

Francesco Vecchi è un noto scrittore, giornalista e conduttore. Conduce il programma Mattino Cinque insieme a Federica Panicucci. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 12mila follower, qui vediamo alcune foto che si riferiscono alla sua vita professionale e non solo.

Francesco Vecchi è nato il 7 luglio del 1982 a Milano. A 16 anni, nel 1998, ha pubblicato il suo primo racconto, dal titolo Matrioska. Già a quell’età ha ricevuto il primo premio letterario. Ha studiato all’Università Bocconi, laureandosi in discipline economiche e sociali.

Il conduttore ha una compagna. Lui si pone come una persona molto riservata, quindi non sappiamo esattamente chi sia la sua fidanzata. I due non hanno figli e sembra che sia stato un amore a prima vista, dato che si è da subito reso conto di non poter vivere senza di lei.

Inizialmente, prima di approdare in televisione, era conosciuto soprattutto come scrittore e giornalista, ha avuto anche delle esperienze in radio, come per esempio quella del 2002, quando ha esordito a Radio Capital e subito dopo ha condotto la trasmissione Zona Bianca.

Francesco Vecchi e il suo triste annuncio

In una delle ultime puntate di Mattino 5, il conduttore ha parlato con i suoi ospiti di vari argomenti che hanno riscaldato la giornata. Verso la fine del programma ha intervistato Joseph Luraschi, il quale presenta in anteprima la sua nuova biografia, il cui titolo è “Effetto wow”.

Francesco Vecchi, subito dopo l’intervista ha pregato i telespettatori a casa di rimanere sintonizzati su Canale 5 per seguire il telegiornale. Rivelando che purtroppo proprio negli ultimi minuti è stato annunciato che il Papa Emerito Ratzinger è gravemente malato. Ad averlo annunciato è stato proprio Papa Francesco ed a rivelarlo è stato proprio il giornalista in diretta.

Durante l’intervista Francesco chiede al dottore chiropratico Joseph Luraschi che inizia a riscontrare qualche problemino a tenere in braccio suo figlio di 20 mesi, che al momento pesa ben 12 chili. Il dottore consiglia al conduttore di fare più movimento e di comunque essere sottoposto a visita medica. Subito dopo questa chicca anche un pò ironica, il drammatico annuncio. Papa Emerito Benedetto XVI è malato. Il giornalista ha chiuso il programma con un saluto caloroso ai telespettatori augurando una buona giornata.