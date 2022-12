“Palesemente sotto a Isobel”: scoppia un nuovo amore ad Amici | Il video è diventato virale

Nella scuola di Amici l’ingresso di Isobel ha portato scompiglio tra i ragazzi. Sta nascendo un nuovo amore?

Domenica 20 novembre nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso una nuova ballerina, Isobel Kinnear, 19enne australiana che ha preso il posto di Claudia Bentrovato battendola in sfida.

All’inizio la ragazza non è stata accolta bene dai telespettatori che sui social hanno commentato: “Ma stiamo scherzando??? Ma questo è ballare? Non mi piace proprio… vediamola in coreografie SERIE e poi si può dire se è brava”. Ma dopo circa un mese i pareri sembrano essere decisamente cambiati.

Amici: un amore per Isobel?

Isobel Kinnear è stata accolta dai ragazzi e si è integrata senza problemi. Ma a quanto pare qualcuno sembra particolarmente vicino all’australiana e la cosa non è sfuggita agli attenti internauti che immediatamente hanno fatto notare l’avvicinamento con uno dei ballerini.

Sembra infatti che Isobel e Gianmarco Petrelli siano molto in sintonia e scherzino spesso assieme. Peccato che lui sia fidanzato con Megan Ria. Qualcuno ha commentato “Quanto ci metterà Gianmarco a scaricare Megan per Isobel sono aperte le scommesse”, soprattutto dopo aver visto i due abbracciarsi e giocare tra di loro.

Dopo una gara infatti tutti si sono complimentati con la ballerina e Gianmarco ha dichiarato: “Meravigliosa! Ci siamo goduti questi due mesi senza la ragazzetta ma adesso i primi posti in classifica sono sempre prenotati”, abbracciandola, ricambiato, e scompigliandole i capelli con affetto.

L’interrogazione

In uno degli ultimi daytime Gianmarco, Rita e Mattia si sono divertiti a interrogare Isobel in italiano, e l’esilarante video, visibile sul profilo Instagram ufficiale di Amici, è diventato virale. La ragazza infatti, di lingua straniera, ha fatto diversi strafalcioni con alcuni verbi, e ad ogni errore Rita le ha disegnato il viso. Alla fine, con baffi da gatto e naso nero l’australiana chiede, con accento straniero: “Bela? Sono bela vero?”

Il popolo del web è esploso, apprezzando il carattere della ragazza. Tra i commenti infatti si legge: “La migliore come ballerina e persona” e “Mi fa scassare il fatto che è entrata l’altro ieri e già le fanno un pezzo di day time dedicato a lei, mentre ci sono persone che è già tanto se vediamo la faccia”. E non sono mancati quelli che vedono del tenero tra Isobel e Gianmarco: “Gianmarco palesemente sotto per isobel”. Sta nascendo davvero un amore tra i due ragazzi? E cosa succederà adesso con Megan? Sarà davvero scaricata?