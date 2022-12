Uomini e Donne, la notizia è arrivata all’improvviso: opinionista si sposa

Dallo studio di Uomini e Donne giunge una notizia inattesa: uno degli opinionisti si sposa. Di chi si tratta?

I fan di Uomini e Donne sono in fermento, nell’attesa di vedere le nuove puntate dopo la consueta pausa natalizia, che terminerà dopo la Befana come sempre. Senza le storie dei protagonisti del dating show pomeridiano che ci tengono incollati alla tv da una ventina d’anni non riusciamo a stare.

Maria De Filippi entra nelle nostre case subito dopo pranzo e ci accompagna nel primo pomeriggio con i i diversi personaggi che compongono il parterre e soprattutto con gli opinionisti che ci fanno ridere, sorridere, riflettere e qualche volta arrabbiare ma senza i quali il programma non sarebbe lo stesso. Parliamo ovviamente di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Uomini e Donne: l’opinionista che si sposa

Una notizia che sta circolando da un po’ vede uno degli opinionisti prossimo al matrimonio, inaspettatamente. Di chi si tratta? Della simpaticissima e fumantina Tina Cipollari, che allieta e delizia i telespettatori con i suoi giudizi da quasi quindici anni. E proprio nel programma ha conosciuto quello che per circa 16 anni è stato suo marito, il parrucchiere Kikò Nalli, che abbiamo visto anche al Grande Fratello 16. Dal loro lungo matrimonio sono nati Mattias, Francesco e Gianluca.

I due hanno conservato un ottimo rapporto di stima e affetto, e anche se in molti hanno sperato in un ricongiungimento, l’uomo in passato per rispondere ad alcune voci è intervenuto precisando: “Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”.

Dopo la fine del matrimonio Tina è stata vista solo con un uomo, l’imprenditore Vincenzo Ferrara, per circa due anni. Finché inaspettatamente arriva il comunicato: “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente”.

Matrimonio in vista?

Ma, stando a quanto riporta Nuovo Tv, i due sarebbero tornati assieme e sarebbe in procinto di sposarsi come già annunciato in passato. Matrimonio saltato per motivi ancora non chiari anche se i giornali all’epoca scrivevano che la fine della relazione è stata provocata da un tradimento di Vincenzo.

Ovviamente al momento non è stata data nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati. I fan di Tina Cipollari non possono fare altro che attendere notizie.