“Squalificatelo”: Luca Salatino furibondo contro Oriana: il gesto è troppo sopra le righe

La partecipazione al Grande Fratello Vip di Luca Salatino sembra essere agli sgoccioli. Infatti, è molto probabile che il concorrente lascerà la trasmissione di qui a pochi giorni. Tuttavia, fa un gesto molto brutto nei confronti di Oriana per il quale qualcuno dovrebbe prendere dei provvedimenti. Ecco cos’è successo.

Luca Salatino sta dimostrando dei forti segni di insofferenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip questo perché gli manca tantissimo la sua fidanzata. Tuttavia, questa non sembra una motivazione sufficiente alle reazioni troppo aggressive del ragazzo.

Infatti, negli ultimi tempi, oltre ai lunghi momenti di depressione vissuti dall’ex tronista all’interno del reality, il ragazzo ha avuto anche alcune esplosioni di rabbia ingiustificata vesto i suoi compagni di avventura. In particolare, è impossibile nominare la sua ragazza che subito parte all’attacco.

Per il momento non è stato ancora preso nessun provvedimento per il comportamento dell’uomo che non è piaciuto particolarmente al pubblico da casa.

Negli ultimi giorni ha aggredito Oriana Marzoli in un modo davvero sconveniente. Ecco cos’è successo.

Luca Salatino reagisce in malo modo contro Oriana Marzoli: la reazione dell’uomo è incommentabile

Luca Salatino si sta comportando davvero in modo molto villano e violento all’interno della casa, permettendosi dei gesti molto brutti davanti al pubblico e nei confronti degli altri concorrenti. La sofferenza per la lontananza dalla fidanzata non è una giustificazione. Il ragazzo si comporta in modo veramente immaturo e come un ragazzino che viene lasciato per la prima volta all’asilo da solo dalla madre.

Oriana Marzoli si è avvicinato al ragazzo e per scherzo lo ha chiamato “Soraio”, aspettandosi che la cosa lo divertisse e lo tirasse su di morale. Poi si è avvicinato al ragazzo, provando ad abbracciarlo. L’ex tronista allora ha reagito in malo modo spingendola indietro e dicendole: “Non ti allargare, non ti allargare… Non mi va di litigare proprio. Vedi di farti i cazz* tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh… fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!”. La ragazza è rimasta abbastanza sconvolta dalla reazione del concorrente, troppo fuori dalle righe.

È la seconda volta che Luca Salatino si comporta in questo modo, dimostrando di non aver poi una grande maturità e nemmeno autocontrollo. I commenti sul web non si sono fatti attendere. Una ragazza ha scritto: “Salatino ma anche molto meno, Oriana scherza con tutti. Questa io la chiamo aggressività ingiustificata. Ma chi cazzo se ne frega della tua storia d’amore, nessuno può nominare la fidanzata o avvicinarsi a lui che sclera. MOLTO MA MOLTO MENO con queste reazioni”.