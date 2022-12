Gf Vip 7, Daniele se l’è proprio fatto sfuggire di bocca: chissà la reazione di Oriana quando lo scoprirà

Nuove rivelazioni al Grande Fratello Vip, questa volta a parlare è stato Dal Moro; come reagirà Oriana quando saprà cosa ha detto?

Il Grande Fratello Vip sta diventando peggio della trama di Beautiful, ormai non si capisce più chi vuole stare con chi, quali siano i reali sentimenti che i vipponi nutrono l’uno per l’altro, se le coppie siano vere o forzate.

Come quella inesistente, e che probabilmente mai ci sarà, tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, fortemente voluta dal conduttore e da parte del pubblico, ma che non riesce proprio a decollare. O come quella improbabile tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich, che hai voglia a dire “l’amore non ha età”, ma 40 anni di differenza si vedono e si sentono.

In tutto questo si spera e si assiste ad un avvicinamento molto garbato tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, e alle continue liti tra l’unica coppia proclamata finora, quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. C’è però chi nell’ombra nutre sentimenti e non si espone, lasciando il dubbio nei telespettatori. Anche se nelle ultime ore una di queste persone si è lasciata sfuggire un commento che sta alimentando le polemiche social.

Daniele Dal Moro: la rivelazione

Negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento inaspettato tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che dopo il flirt finito male con Spinalbese sembra aver rivolto le sue attenzioni verso il ragazzo. A frenare Daniele è la paura che la venezuelana lo usi per ingelosire, inutilmente a quanto sembra, l’ex di Belen.

Ma nelle ultime ore, confrontandosi con Nicole Murgia il bel veneto ha ammesso che Oriana gli piace e non può negarlo. La Murgia, che nutre interesse per lui, ha espresso i suoi dubbi sul fatto che tra i due non potrà mai esserci nulla perché Oriana è finta. Ma a Daniele piace, è attratto fisicamente. Del resto non è nemmeno la prima volta che lo afferma.

I dubbi

Già qualche giorno fa, sempre trovandosi a parlare con la Murgia, Daniele ha ammesso il suo interesse per la simpatica venezuelana. Ha infatti confessato: “Oriana ha dei lati del carattere che mi piacciono. Lei è molto solare, autoironica, si fa prendere in giro ed ha molto carattere, proprio come me e questo mi piace. Però per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata. Abbiamo ricominciato a parlarci da poco. L’ho rivalutata adesso e lei mi dice delle cose”.

Anche Oriana ha confessato a Daniele di essere stata interessata da lui fin dall’inizio, ma poi di aver scelto Antonino. Insomma, staremo a vedere se tra i due nascerà qualcosa, visto l’interesse reciproco.