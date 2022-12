Alfonso Signorini, risveglio tragico: la notizia purtroppo è di queste ore | Non c’è più nulla da fare

Come reagirà il conduttore del Grande Fratello Vip, sembra per l’ultimo anno, quando saprà cosa sta succedendo alle sue spalle?

Alfonso Signorini sta conducendo la settima edizione del Grande Fratello Vip. Forse non tutti ricordano che prima di esserne conduttore nelle ultime 4 edizioni Vip, ne è stato opinionista per le prime tre, e prima ancora nella versione Nip, quella originale, dal 2008 al 2012.

Insomma il giornalista è di casa nello studio, ma a quanto sembra questa probabilmente sarà l’ultima edizione da lui condotta. Nelle ultime settimane infatti sono circolate voci su un prossimo cambio sia alla conduzione che degli opinionisti, ma non si sa ancora nulla di certo.

La sorpresa inattesa

Quello che è certo è che negli ultimi due giorni una brutta bufera si è abbattuta sul suo programma, su di lui e su tutto quello che ruota intorno al GF. Una notizia che sembra avvalorare la tesi sostenuta da qualcuno che il reality di reale avrebbe ben poco. Di cosa si tratta?

Nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa che ha lasciato il pubblico a casa, e anche in sala, esterrefatto. Al televoto per il favorito c’erano Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Attilio Romita. Tutti ci aspettavamo una netta vittoria della venezuelana mentre a sorpresa è risultata vincitrice la schermidora salernitana. Talmente a sorpresa che perfino Giulia Salemi, in studio a curare la parte social, ha espresso i dubbi del popolo del web su questo televoto.

Dal canto suo Signorini ha minimizzato sostenendo che non sempre il parere del popolo del web coincide con quello dei telespettatori. Ma a quanto pare dovrà ricredersi. Su twitter sono apparsi diversi messaggi che affermano la messa in opera dei bot per far vincere la Fiordelisi. I bot sono software programmati per ripetere sempre la medesima azione. Ma anche gli esseri umani possono farlo, creando profili falsi e falsi indirizzi mail, in questo caso allo scopo da votare uno dei concorrenti.

Alfonso Signorini: la brutta notizia

Per esempio uno dei tweet diventato virale è stato: “Finalmente i bot sono stati riattivati e si volta a salvare Antonella. Percentuali russe bulgare e cinesi”; qualcuno ha offerto il proprio aiuto ai meno pratici “Se qualcuno di voi ha difficoltà a creare email o account Mediaset, scrivete che cerchiamo di aiutarvi. Non limitatevi ai 3 voti per app! #donnalisi” e qualcun altro ha avuto un guizzo di lucidità mettendo in guardia “Sì ma non scrivetelo ca**o ci leggono!”

È palese dunque che si sia trattato di un televoto truccato, e Alfonso Signorini non potrà dire il contrario. Per fortuna c’è qualche utente che si rende conto che questa non è una vera vittoria: “Che senso ha farla vincere con i bot se poi è disprezzata dalla stragrande maggioranza dei telespettatori? Io non voto nessuno però vincere imbrogliando? Contenti voi!”. Ed è proprio così.