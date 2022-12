“Andrea Bocelli è morto a 64 anni”: la notizia arriva da oltreoceano | Ecco cos’è successo

La notizia ha fatto il giro del web e ha scosso il pubblico a casa tanto da creare panico su tutti i social. La vita del cantante è stata improvvisamente travolta da messaggi di affetto da tutto il mondo televisivo. Il fatto ha un risvolto inaspettato.

Andrea Bocelli, il celebre cantante lirico italiano divenuto star internazionale, è amatissimo da tutti. L’artista è non vedente per via di un glaucoma congenito dalla nascita, e che, purtroppo, è peggiorato nel tempo portandolo alla cecità totale quando il tenore aveva solo 12 anni.

Andrea Bocelli vive a Forte dei Marmi. Vive in una villa extra lusso disposta su tre piani, è composta da dieci camere da letto, uno studio di registrazione e tre pianoforti, di cui uno anche in sala da pranzo. L’artista ha comprato il tratto di spiaggia su cui si affaccia il palazzo.

Il tenore ha tre figli. I primi due, sono nati dal matrimonio con l’ex moglie Enrica, stiamo parlando del primogenito Amos e di suo fratello minore Matteo. In seguito è diventato padre per la terza volta della piccola Virginia nata con la nuova moglie Veronica Berti.

Con l’attuale moglie Veronica Berti, Andrea si è incontrato per la prima volta nel 2002, grazie ad amici comuni, hanno partecipato a una festa ed è stato subito colpo di fulmine. I due convolano a nozze nel 2014 con blindatissima cerimonia in una chiesa di Livorno.

La notizia della morte di Andrea Bocelli

Si è diffusa rapidamente la notizia sulla morte del famosissimo tenore Andrea Bocelli, proprio all’inizio di questa settimana, causando preoccupazione tra i fan di tutto il mondo. Impazza un post sui social “R.I.P. Andrea Bocelli” ha attirato quasi un milione di “Mi Piace”.

Centinaia di fan hanno subito iniziato a scrivere i loro messaggi di cordoglio sulla pagina di Facebook e creando video su Tik Tok, esprimendo il loro dispiacere per l’accaduto. Condoglianze alla famiglia e migliaia di commenti per la morte del 64enne cantante, compositore e musicista. Alcuni però hanno sottolineato che la notizia non era stata riportata su nessuna grande rivista italiana.

Mentre alcuni fan si sono fidati del messaggio, altri hanno subito dichiarato scettiscismo su questa notizia, forse dopo aver appreso la lezione dalla enorme quantità di segnalazioni di morte falsi che stanno emergendo sulle celebrità negli ultimi mesi. La bufala della morte di Andrea Bocelli è stato alla fine smentita in quanto il cantante è “vivo ed in salute”. I legali del cantante hanno confermato che Andrea Bocelli non è morto, così anche lui si unisce alla lunga lista di celebrità che sono state vittime di questa grande bufala.