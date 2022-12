Serena Rossi, il brutto tradimento: “Matrimonio in frantumi” | L’amante è una famosissima attrice

Una delle più belle e amate attrici della tv “Serena Rossi”, è stata vittima di una profonda crisi. Nessuno è esente al tradimento e in questo caso ci si interroga sul suo mancato matrimonio. Ecco le sue ultime dichiarazioni in merito.

Serena Rossi è un’attrice e presentatrice di successo napoletana, ha 36 anni ed è compagna dell’attore Davide Devenuto. Non è una coincidenza che al Festival di Venezia sia stata scelta come madrina, proprio per rappresentare il cinema e la televisione in Italia.

La carriera di Serena Rossi è ricca di successi, conduce importanti programmi televisivi e gira parecchie pellicole cinematografiche, spazia fra ruoli in serie tv e teatrali. Il suo esordio a teatro avviene nel 2001, tramite il musical teatrale C’era una volta…Scugnizzi.

Terminato il liceo linguistico sa già che la sua strada è il mondo dello spettacolo e nel 2003 debutta nella soap opera Un posto al sole, nelle vesti di Carmen Catalano. Grazie a questo ruolo Serena conquista il pubblico e inizia a farsi strada nel mondo della recitazione.

Nel 2019 commuove i telespettatori interpretando il ruolo di Mia Martini nel film biografico Io sono Mia. Serena Rossi è stata anche la madrina della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Il clamoroso tradimento lavorativo

Nella sua ultima pellicola, Serena ha interpretato il ruolo di Elizabeth Gay, fidanzata storica di Walter Dorian, nel film ‘Diabolik’. Serena Rossi è stata letteralmente tradita sul posto di lavoro. Nel film recita anche il marito ed è ignara di chi sia realmente l’uomo.

Serena sta collaborando nel film ‘Diabolik’ con il marito, Davide Devenuto. Ed è proprio, a tal proposito che si parla anche della sua vita sentimentale. Oltre a un “tradimento lavorativo” clamoroso, l’attrice ha annullato il suo matrimonio con l’attore. I due stanno insieme da tantissimi anni e hanno anche un figlio però non sembrano più avere l’intenzione di sposarsi.

Il film si articola come un adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto delle sorelle Giussani, l’attrice interpreta Elizabeth Gay, fidanzata storica di Walter Dorian. Serena Rossi, in realtà, non conosce la vera identità del marito. Quest’ultimo, infatti, in gran segreto è Diabolik che, come sappiamo, si innamorerà della meravigliosa Eva Kant. A ricoprire il ruolo dell’amante la bellissima Miriam Leone, eletta Miss Italia 2008 prima di intraprendere la carriera di attrice e anche conduttrice televisiva.