Adriano Celentano, il disastro fulminante: non riesce più a parlare

Adriano Celentano è stato vittima di un momento non molto felice nella sua vita. La paura di quell’avvenimento ha portato l’artista a fare delle lunghe considerazioni su come ha vissuto. La drammatica scoperta ha scosso la sua famiglia.

La parola il “molleggiato” fa subito pensare a lui “Adriano Celentano”. Icona della musica italiana ed anche attore. Una leggenda del mondo dello spettacolo che si è distinto in modo inequivocabile rispetto a tutti gli altri. Il suo talento è emerso fin dall’infanzia.

Adriano Celentano nasce a Milano, nel 1938, sotto il segno del Capricorno. All’’inizio della sua carriera ha intrapreso la strada del cantautore, attore, showman, sceneggiatore, ma anche autore televisivo. Per via del suo modo di ballare è chiamato il molleggiato.

Ricordiamo brani come “Azzurro” e “il ragazzo della via Gluck” sono sempre intramontabili. La più recente “L’emozione non ha voce” ha consolidato la sua fama e il suo disco realizzato con Mina è entrato fin da subito fra le hit italiane del momento.

La carriera di Adriano Celentano è stata segnata da tanti successi. Nel gennaio 2019 è andato in onda su Canale 5 il cartoon Adrian. É stato scritto, diretto, curato e montato dall’artista milanese. Nel 2019 è uscito un album con le musiche originali del cartone.

La drammatica vicenda di suo figlio Giacomo

Adriano Celentano ha passato un momento complicato a causa della malattia che ha colpito suo figlio Giacomo. L’artista decide di rilasciare un’ intervista dove si racconta come non ha mai fatto prima partendo da alcuni dettagli della sua vita privata.

Adriano ha confessato di essere stato colpito da una forte depressione e ha spiegato come la malattia del figlio l’ aveva diviso dalla sua famiglia che faceva fatica a comprenderlo. Il ragazzo aveva difficoltà respiratorie e non riusciva ad esprimere i concetti con le parole. Di sicuro questa è stata una situazione che ha molto preoccupato il noto cantante.

Dopo essersi recati da più di uno specialista, nessuno riusciva a capire cosa stesse accadendo al ragazzo. Per molti anni Giacomo ha sofferto una conseguenza legata all’ansia. Il figlio di Adriano Celentano era un tipo molto ansioso al punto che, questa sua problematica, produceva una somatizzazione dell’intero apparato respiratorio. Adesso il ragazzo sta in ottima forma ma per i genitori è stata un’esperienza traumatica. Il figlio di Adriano è riuscito a trovare la pace, grazie anche all’amore che ha trovato in Katia Cristiano, sua attuale moglie.