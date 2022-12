Attilio Romita, durante la pubblicità fa un disgustoso scivolone: l’ha detto sottovoce ma l’hanno sentito tutti

Ancora uno scivolone per Attilio Romita; le sue parole anche se dette sottovoce sono state chiaramente sentite e non sono piaciute

Attilio Romita ultimamente ne combina una dopo l’altra. L’ex volto del Tg seppur abituato a stare davanti le telecamere forse non si rende conto di essere ripreso continuamente e soprattutto ascoltato da milioni di telespettatori.

Solo di recente si è lasciato andare a delle brutte considerazioni sulla sua compagna di avventura Sarah Altobello, della quale ha detto che sarebbe troppo “frufru” per poter mai essere la sua compagna, non al livello delle sue frequentazioni. Queste sue esternazioni hanno dato molto fastidio perché giungono dopo che la sua compagna si è detta molto infastidita dalla vicinanza tra i due coinquilini.

Attilio Romita: altro scivolone

Insomma è sembrato che Attilio Romita abbia voluto prendere le distanze da quella che fino ad un attimo prima era stata la sua compagna di giochi, se vogliamo dire. Ma il Grande Fratello Vip è anche questo. I concorrenti che un attimo prima si chiamano amore il minuto dopo si pugnalano alle spalle.

Spesso le migliori dinamiche nascono dopo le nomination, momenti in cui i vipponi danno il meglio di sé. Così come è successo durante l’ultima puntata di lunedì 26 dicembre, quando Attilio è stato nominato da Alberto De Pisis con queste parole: “Nomino Attilio, anche se è la persona con cui faccio i discorsi più interessanti di tutti che vanno dalla flat tax alla politica, di temi che non tratto con altri. Nonostante questo lui mi ha nominato due volte e io solo una. Quindi volevo pareggiare le cose diciamo. Adesso siamo pari siamo a due basta”.

Questa motivazione non è piaciuta a Romita che subito è sbottato: “Ascolta Albe fai l’uomo una volta nella vita, fallo ti prego. Devi essere sicuro di te ed essere sincero. Parlami in faccia e dimmi chiaramente quello che pensi”. Tra i due c’è stato un concitato battibecco che sembrava terminato, ma evidentemente non è così. L’uomo è rimasto toccato da questa nomination che non gli è proprio andata giù.

Le parole di Attilio

Spesso le motivazioni come detto non piacciono ai diretti interessati, così nemmeno ad Attilio è piaciuto ciò che ha sentito. I vipponi erano stati divisi per le nomination palesi e quelle segrete, e una volta rientrati nel salone all’uomo è stato chiesto da Antonino Spinalbese se avesse preso un voto.

La risposta di Romita è stata piccata: “Sì ho preso un voto. Mi ha nominato quel pezzo di me*da di Alberto. Due volte di fila l’ha fatto quello. Allora gli ho detto ‘aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te’”. L’ha presa sportivamente, insomma.