Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli inorridita: ritrovato uomo scomparso proprio così

I telespettatori che seguono il programma Chi l’ha visto? hanno assistito ad un ritrovamento incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta

Chi l’ha visto? è un noto programma che va in onda sulla Rai da diversi anni; una volta era condotto dall’indimenticabile Donatella Raffai, ma da qualche anno a prendere il suo posto nel cuore dei telespettatori è stata la bravissima Federica Sciarelli, che ha conquistato il cuore dei fedelissimi con i suoi modi sempre garbati e la sua grande empatia.

Le storie raccontate nel programma sono infatti sempre delicate e toccate con la massima sensibilità; le persone che si rivolgono alla redazione vivono dei veri drammi. La scomparsa nel nulla di un familiare e di un affetto getta nello sconforto e nella disperazione, non conoscere le sorti del proprio congiunto non fa trovare la pace. Qui entra in gioca la bravura della Sciarelli, che entra in punta di piedi nel dolore dei protagonisti delle puntate.

Chi l’ha visto? Le storie incredibili

Le storie raccontate a Chi l’ha visto? spesso entrano nel cuore dei telespettatori, soprattutto quando si tratta di persone un po’ più fragili. Ma ogni storia è un dramma per chi la vive, e capita anche che la realtà superi di gran lunga la fantasia. Come una delle ultime a cui abbiamo assistito.

Una donna, Katia, si è rivolta alla trasmissione per cercare il marito Pietro scomparso durante un’escursione in montagna lo scorso 8 giugno. Quando ecco l’impensabile. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza in giro per il nostro Paese c’è stato un avvistamento. L’uomo è stato ritrovato ma ciò che è venuto fuori lascia interdetti.

Il ritrovamento

È stato lo stesso Pietro che ha contattato la trasmissione e raggiunto dai giornalisti ha spiegato: “Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti. Era quello che volevo far vedere così che mia moglie Katia si facesse un’altra vita. […] Dal mio punto di vista ho aperto a Katia la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia”.

Insomma, l’uomo si è finto morto per allontanarsi dalla sua famiglia. E ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di tornare a casa: “Significherebbe tornare in una situazione di agonia per i miei figli, tornare in una situazione laddove secondo me non ci guadagna nessuno. Non è colpa di Katia. Lei ha fatto tutto quello che potesse fare una moglie. Io la amo ancora, ma lei sta meglio così penso”.

Pietro nonostante professi amore, ha abbandonato la moglie nei debiti, come ha ricordato lei: “Ci ha mandato all’inferno con quel gesto. Dice che sono la moglie migliore e più fedele, e proprio per questo mi ha mandato in rovina? Quello che lui dice non è amore. Quello che ha fatto ai figli, ai suoi familiari non è una prova d’amore”. Cosa passi nella mente delle persone resta un mistero.