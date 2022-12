Gf Vip, gieffina scappa nella notte: il dramma notturno è da incubo

Al Grande Fratello Vip si consuma un dramma nella notte: una vippona costretta a scappare e gli altri inquilini sono increduli.

Cose strane accadono al Grande Fratello Vip, dove i vipponi hanno appena trascorso il Natale, lontani dagli affetti. La produzione per allietare la loro permanenza ha fatto loro pervenire dei doni dalle famiglie. Qualcuno ha ricevuto un regalo gradito, qualcuno non lo ha compreso in pieno, come Edoardo Donnamaria con il dono da parte del fratello.

Anche il Natale comunque è appena passato, e la permanenza è ancora lunga. Cosa accadrà nelle prossime dirette non lo sappiamo, se Luca Salatino abbandonerà davvero la Casa come ha più volte annunciato di voler fare, quali sorprese ci saranno per i concorrenti.

Dana contro tutti

Sappiamo però che c’è una gieffina che le sorprese le sta riservando a noi telespettatori, e ai suoi coinquilini. Si tratta di uno dei più recenti ingressi, Dana Saber, modella di origini marocchine nota per un bacio appassionato avvenuto per le strade di Milano con l’ex gieffina Dayane Mello.

La Saber non si è risparmiata nulla, sin da quando è entrata. Subito dopo il suo ingresso si è infatti scontrata con una delle veterane, Patrizia Rossetti. Motivo del contendere, al solito, le pulizie della casa, che nessuno sembra voler fare. Dopo essere stata ripresa dalla Rossetti, la modella ha risposto piccata: “Qual è il problema? Io vi vedo sempre agitati, riguardo a questa cosa. Basta che mi chiamate e io vengo a lavare. Chiamami e io vengo. Tu non hai visto cosa stavo facendo. Non devi fare la fenomena, perché hai deciso di lavare. Ma se non c’è niente da lavare, ma di cosa stai parlando, ma sei fuori di testa?”

E non contenta ha continuato: “Non mi piace questo mood, che sei sempre arrabbiata. Devo parlare in italiano? Ma tu sai parlare altre lingue oltre all’italiano? Cosa sai fare oltre a essere arrabbiata tutto il tempo?”

La gieffina che scappa nella notte

Dana ha anche dichiarato di non poter parlare con Nicole Murgia in quanto del segno dei pesci, ha litigato pesantemente anche con Oriana Marzoli e nella notte è scappata. Una mina impazzita, come si suol dire, che ha dato il meglio di sé durante una delle scorse notti quando appunto è scappata via dalla sua camera da letto urlando.

La ragazza ha detto agli increduli coinquilini di aver visto “un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia” e in risposta a chi le ha detto che probabilmente si trattava solo di un incubi ha ribattuto: “L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!”