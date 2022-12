Mediaset, l’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno: purtroppo la ‘tragedia’ è avvenuta

Una notizia inaspettata è arrivata dalle reti Mediaset. Un addio che nessuno ha preso bene. Cosa è accaduto nelle ultime ore?

Nel corso delle ultime ore una notizia inaspettata si è abbattuta sulle reti Mediaset. Un addio che anche se era già nell’aria da un po’ ha gettato nello sconforto alcune persone.

Cosa è successo lunedì 26? Andiamo a scoprirlo assieme.

La notizia

È successo davvero, alla fine. Era nell’aria già da un po’, da quando se ne era parlato in settimana. Luca Salatino ha abbandonato il Grande Fratello Vip. Il ragazzo proprio non ce la fa a stare lontano dalla sua Soraia e ha preferito uscire dal gioco, che ormai per lui non era più tale.

Già qualche giorno fa l’ex tronista aveva espresso la sua volontà parlando con i compagni del suo malessere, che lo sta accompagnando da troppo tempo ormai. La mancanza della sua Soraia era ormai diventata insostenibile, tanto da far dire al ragazzo: “Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio. Mi peggioro l’immagine, lei mi manca troppo. Forse era il momento sbagliato per questa avventura.[…] Ma loro lo sanno che io esco”.

Salatino infatti aveva già avvisato la produzione della sua volontà. Un pensiero costante, il suo, che non gli faceva vivere bene il gioco. I compagni hanno cercato in tutti i modi di tirarlo su di morale, senza successo. La decisione è stata presa, come ha affermato l’ex tronista: “Ci vuole più coraggio ad uscire che a restare, a me non frega nulla se la gente mi apprezzerà. Questa decisione l’ho presa pensando a me, a ciò che voglio. Dopo tutto questo tempo mi sono rotto, tre mesi qui mi sembrano un anno“.

L’abbandono

E il giorno è arrivato, nel corso dell’ultima diretta il conduttore Alfonso Signorini ha posto la fatidica domanda al giovane: “Ti sei sempre speso per la casa, ci hai sempre trasmesso i valori sani di un’Italia che ci piace. Hai però le tue debolezze e cioè Soraia. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea, ti ho fatto parlare anche con Maria, adesso è arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva. Vuoi lasciare la casa del GF?”

Luca è convinto, e tra le lacrime degli altri concorrenti ha abbandonato il Grande Fratello Vip per tornare dalla sua amata. Non prima di aver lasciato le redini della cucina a Milena Miconi e Davide Donadei, mediante una vera e propria cerimonia di investitura.