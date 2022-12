Rudy Zerbi, la sua vita con un altro uomo nella casa a Roma: ci vive insieme | È famosissimo, lo conoscete tutti

Il giudice del talent Amici, Rudy Zerbi, ha fatto una confessione che lascia tutti senza parole. Questa rivelazione ha messo in mostra il suo modo di essere, cosa che in altro modo non sarebbe potuta accadere. Vediamo di cosa si tratta.

La sua passione lo porta a lavorare presso la Sony Music come produttore discografico e come talent scout. Collabora con artisti di grosso calibro, Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci e Marco Mengoni, nel 2009 decide di lasciare la Sony e si tuffa nel mondo della tv.

Rudy Zerbi collabora con la Gialappa’s Band e successivamente con Maria De Filippi. Dà vita al programma Italia’s Got Talent e nel 2016 ha partecipato a Pequeños Gigantes con il ruolo di coach dei bambini, programma condotto da Belen Rodriguez.

Nasce a Lodi, il 3 febbraio del 1969, e cresce a Santa Margherita Ligure. Dopo il diploma si trasferisce a Milano dove si laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Nel 2010 scopre di essere figlio di Davide Mengacci, volto noto della tv italiana.

Zerbi ha 4 figli avuti da compagne diverse. Con la prima moglie sono nati Tommaso e Luca, con la ex compagna Carlotta ha invece avuto Edoardo e con la compagna attuale, Maria, è arrivato Leo, che oggi ha 6 anni.

Rudy Zerbi vive con un uomo nella sua casa di Roma

Rudy Zerbi per ragioni lavorative, ha deciso di risiedere a Roma. Come altri personaggi che lavorano in televisione, è proprietario di diversi appartamenti in varie zone del Paese. Per comodità ha preso una casa a Roma in cui abita anche un famoso personaggio della tv.

In un’intervista che risale a poco tempo fa, Zerbi ha raccontato che convive con il famoso conduttore televisivo Gerry Scotti. I due che lavorano insieme a Tu sì que vales, hanno ironicamente confessato che vivono nella stessa casa a Roma. Da qui si comprende che la loro è una vera amicizia, anche quando sono fuori dai riflettori televisivi.

Il celebre presentatore parla spesso con affetto del suo collega, raccontando quanto sia speciale il loro rapporto perché aldilà delle scaramucce che si vedono in televisione, i due hanno un’amicizia profonda. Il prof di Amici infatti non manca mai di avere tante delicatezze nei suoi confronti che dimostrano il suo affetto. Rudy ha rivelato un dettaglio della loro amicizia, finora mai svelato: “Tante cose che io non ho mai vissuto con mio papà, Davide Mengacci, le ho vissute grazie a Gerry Scotti. Me le ha raccontate lui”.