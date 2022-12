“È morto Claudio Baglioni”: la notizia uscita poche ore fa | Ecco cos’è successo

La notizia ha fatto il giro del web e ha scosso i social tanto da creare dispiaceri e malesseri generali. La vita del cantante è stata improvvisamente travolta da messaggi di affetto da tutto il mondo televisivo. Il fatto ha un risvolto inaspettato.

Claudio Baglioni è uno dei più grandi e famosi cantautori italiani, fa parte di quella cerchia di cantanti più amati e ascoltati. Nonostante non provenga da una famiglia agiata, il cantante è riuscito a realizzare i suoi sogni grazie alla sua voce tanto amata dal pubblico.

Claudio Enrico Paolo Baglioni nasce a Roma il 16 maggio 1951. Il cantante è cresciuto nel quartiere Centocelle di Roma, all’inizio non sapeva che strada seguire e quindi a 14 anni avrebbe pensato di farsi prete, mentre il padre voleva che diventasse un pugile.

I genitori di Claudio erano Riccardo Baglioni e Silvia Saleppico, originari del comune di Ficulle, paesino in provincia di Terni, ma hanno sempre vissuto a Roma dove Claudio è cresciuto. La madre era una sarta ed il padre era un maresciallo dei carabinieri.

Claudio Baglioni si è spostato con Paola Massari, il 4 agosto 1973. Dalla loro unione, il 19 marzo 1982, è nato il suo unico figlio Giovanni Baglioni, al quale ha dedicato la canzone “Avrai“. La relazione tra Claudio e Paola si conclude e divorziano nel 2008.

Bufala di Natale su Claudio Baglioni

Quella che sta circolando nelle ultime ore su tutti i social media, generando decine di migliaia di interazioni e condivisioni, è una fake news nata sull’onda della popolarità di Claudio. Sono stati in molti a cadere nell’inganno e l’informazione è diventata in poco tempo virale.

La Bufala di Natale riguarda la morte del cantante. Senza troppi giri di parole si tratta di una notizia non veritiera, che sta facendo il giro del web riportando la foto dell’artista e della notizia eclatante. Quindi è necessario tranquillizzare le persone che in questo momento sono vicine al cantautore e che con dispiacere commentano l’accaduto.

Il primo è proprio Claudio Baglioni a smentire il fatto, chiarendo di essersi ripreso dal Covid e arrivando anche a condurre il Festival di Sanremo. Oggi, suo malgrado, si ritrova al centro di una vera e propria fake news, che evidenzia come alcune persone amano giocare con la vita dei personaggi famosi, mettendo a rischio la loro carriera. Per pochi momenti di notorietà non si fanno scrupoli a dichiarare notizie false e traendo in inganno i lettori, ignari di tutto. Il cantante fortunatamente si trova è in perfetta forma e gode di ottima salute.