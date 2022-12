Amici, due cantanti eliminati all’improvviso: costretti a lasciare la gara

Una notizia inattesa per i fan di Amici: due alunni della scuola eliminati a sorpresa. Nessuno se lo aspettava

Continua l’avventura dei ragazzi nella scuola di Amici, tra amicizie, amori che nascono e che finiscono. Come pare sulla via del tramonto il flirt tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria. La ragazza ha infatti confessato a Federica Andreani: “Sento che il nostro rapporto è diverso. Molto spesso prima mi succedeva che mi batteva il cuore fortissimo. Ora, invece, è un bel po’ di giorni che lo vedo un po’ così”.

Anche tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sembra essere finita; Maddalena ha detto al ragazzo di volersi allontanare e concentrarsi sul suo percorso, gettando Mattia nello sconforto.

Amici: eliminazione a sorpresa

Ma nella scuola di Amici si va per imparare e per diventare famosi; gli insegnanti mettono a disposizione diversi strumenti per farlo, come i contatti con famosi produttori musicali. Ad esempio Dardust che ha indetto una sfida tra i cantanti che hanno avuto la possibilità di creare una nuova canzone utilizzando una base tra 3 dei bit da lui offerti.

Così nel daytime del 23 dicembre abbiamo visto il produttore entrare nella scuola per comunicare i selezionati e gli eliminati. Dopo aver fatto accomodare i cantanti Dardust ha detto loro: “Ho ascoltato le vostre canzoni e sono di livello abbastanza esaustivo, le congeliamo. Sono canzoni, dove ci sono dettagli migliorabili e avete fatto le modifiche che vi avevo chiesto. Bravi tutti”.

E inaspettatamente fa i nomi dei due eliminati dal contest: “Vanno eliminate due canzoni, é una questione soggettiva per il modo in cui io vedo i bit. Cricca e Angelina”.

Le reazioni

Le razioni dei ragazzi sono state abbastanza contenute, hanno preso la notizia diplomaticamente, mentre quelle online come al solito sono state le più disparate. Tante sono state le polemiche intorno alla bocciatura del brano di Angelina Mango, la figlia del cantante che fin dal suo ingresso ha fatto mormorare per il suo cognome.

Molti infatti sostengono che in quanto figlia d’arte sia raccomandata, ma c’è chi la difende: “Godere per l’eliminazione di una ragazza che voi credete sia raccomandata da un padre che, purtroppo è morto… Siete seri? L’anno scorso con Lda non c’era tutta questa cattiveria, nemmeno con la figlia di Ancelotti, anni fa… Ma che vi ha fatto Angelina? Né Angelina, né Lda, né la figlia di Ancelotti sono raccomandati. Si chiama talento… Ora tornate a godere con la vostra cattiveria”.