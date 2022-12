Mattino Cinque, Francesco Vecchi è rimasto da solo: ‘addio’ a Federica Panicucci

Federica Panicucci è diventata nel giro di pochi anni una delle conduttrici più amate di Mediaset. Fa in fatti parte delle punte di diamante della rete privata. La sua carriera è in forte ascesa e per questo motivo lascia solo Francesco Vecchi. Addio a Federica Panicucci.

Federica Panicucci ne ha fatta di strada da quando ha iniziato la sua carriera televisiva come centralinista per la trasmissione Portobello di Enzo Tortora. Da quel momento in poi inizia a dividersi tra due reti: la Rai e Fininvest, nella speranza di occupare qualche posizione più di rilievo all’interno delle reti.

La svolta nella sua carriera arriva quando nel 1993 viene scelta per la conduzione del Festival Bar, lavorando al fianco di Fiorello. Lavora molto per Rai, conducendo alcuni programmi storici come Batticuore, Scherzi d’amore, Destinazione Sanremo. Alla fine torna però in Mediaset insieme a Enrico Papi con il programma La Pupa e il Secchione.

Prende parte alla conduzione di diversi programmi di successo, riscuotendo un discreto seguito in termini di notorietà. Tuttavia, la vera occasione per lei arriva quando le viene scelta per il programma Mattino Cinque a Mediaset, il corrispettivo mattutino del programma di Barbara D’Urso, Da quel momento in poi non ha fatto che collezionare un successo dietro l’altro.

Ora lascia solo Francesco Vecchi alla conduzione di Mattino Cinque: ecco qual è il vero motivo.

Francesco Vecchi resta solo: addio a Federica Panicucci

Federica Panicucci ha abbandonato da Francesco Vecchi alla conduzione del programma Mattino 5 perché impegnata per le prossime settimane con altri eventi come il Capodanno in Musica e con il Concerto per la Pace che le impediscono di portare a termine il suo impegno quotidiano in trasmissione.

Il conduttore non è parso molto a suo agio in solitudine. Infatti, mentre stava facendo un approfondimento sul reddito di cittadinanza, visto il grande clamore che c’è al momento. Proprio dopo che l’inviata aveva intervistato una precettrice di questo sostegno statale, ha deciso di andare a intervistare altre persone chiedendo conferma al conduttore: “Magari andiamo a sentire l’opinione di qualche altro commerciante. Se mi volete seguire, Francesco se hai ancora tempo”. Nonostante il conduttore avesse detto sì, lei non ha sentito e ha deciso di fermarsi. La cosa ha messo un po’ di imbarazzo nello studio.

La cosa si è conclusa con una sonora risata in studio a cui ha partecipato lo stesso Francesco Vecchi. Infine, è saltata all’improvviso anche il collegamento con gli inviati, cosa che ha creato un po’ di panico in studio. Il conduttore non ha saputo reagire con disinvoltura alla cosa, dimostrando di non essere proprio a suo agio al timone del programma. Si spera che Federica Panicucci torni presto in trasmissione per soccorrere il suo compagno.