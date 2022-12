Antonino Spinalbese è proprio senza vergogna: “Ginevra è una p…”

Quello che è chiaro ormai a tutti è che Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip di quest’anno, con le sue luci e le sue ombre. Infatti, il ragazzo ha saputo da solo risollevare gli ascolti zoppicanti della trasmissione. Il beato tra le donne di questo reality ora fa un commento su Ginevra senza vergogna. Ecco cos’ha detto…

Antonino Spinalbese oramai non è più così ben voluto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A parte le ragazze sedotte e abbandonate come Giaele De Donà e Oriana Marzoli, il gieffino ha chiuso i rapporti con molti dei concorrenti a causa di alcuni suoi comportamenti non proprio trasparenti. Infatti, di recente durante una chiacchiera con Nicole Murgia, l’ex parrucchiere non si è risparmiato sui commenti negativi contro alcuni dei compagni.

Infatti, l’ex di Belen ha confessato di essersi allontanato da Edoardo Donnamaria a causa di alcuni dissapori e poi alla fine il ragazzo ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti. Su Nikita ha semplicemente detto: “Non c’è un motivo per cui io non parlo con Nikita, semplicemente non mi piace lei, sono stato coerente con lei e glielo ho detto in questo modo”.

Anche Luca Onestini è finito sotto la lente di ingrandimento, Antonino ha raccontato: “Non mi piace, io sono così, se sento che quella persona non ha quella roba che piace a me evito di conoscerla, ma non divento maleducato sia chiaro. Giuro, nella mia vita non ho mai sbagliato le persone da frequentare. Poi le cose vanno come devono andare… ma di base la persona con cui io ho a che fare mi piace, poi se si sbaglia amen”.

Quello che è sicuro è che il ragazzo ora si trova sempre più spesso da solo e ora che anche Ginevra è andata via non si sa come si metteranno le cose per lui all’interno della casa.

Il commento senza vergogna di Antonino su Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese non ha mai nascosto il debole per Ginevra Lamborghini anche se non è ben chiaro quanto sia desiderio di conquista oppure reale interesse. Lei ha un fidanzato fuori dalla casa per questo motivo ha deciso di non sbilanciarsi molto.

Antonino ha fatto un commento senza alcun pudore su Ginevra Lamborghini ha infatti detto: “Ginevra è una persona magnifica”. Lasciandosi molto andare a commenti lusingatori.

Non è chiaro se tra i due nascerà o meno una storia. Non resta che aspettare la fine della trasmissione o l’uscita del parrucchiere.