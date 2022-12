Maria De Filippi, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: purtroppo non c’è stato niente da fare

Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi mostra nuove anticipazioni che rivelano il percorso fatto dai tronisti. Nel corso delle puntate trasmesse da gennaio in poi su Canale 5 incredibili colpi di scena.

In occasione delle festività natalizie, Uomini e Donne farà una breve pausa. Chi si sintonizza per vedere le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico e di quelli del trono over, quindi, rimarrà sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito.

Il programma televisivo Uomini e donne è condotto ed ideato da Maria De filippi è nato nel 1996. Ormai sono 20 anni di messa in onda e la mamma di tutte le televisioni è riuscita a creare un format per tutte le famiglie italiane e riscuote sempre un gran successo.

Uomini e donne, nato inizialmente come la versione per adulti del talk show di Amici, ha poi cambiato format del tutto diventando un dating show. Ogni stagione vengono selezionati dei ragazzi e delle ragazze, denominati tronisti che sono in cerca di un partner.

Tutte le persone che partecipano non hanno il sogno di diventare cantanti, attori o ballerini, ma semplicemente quello di trovare l’anima gemella. Ognuno ha la possibilità di uscire con più ragazze/i sia conoscendoli all’interno dello studio, sia fuori, con le così dette “esterne”.

Federico Dainese abbandona il trono

Nel corso delle ultime ore non si fa altro che parlare dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, pare che sia successo di tutto. Tra le tante dinamiche che si sono create, non è di certo passata inosservata la decisione del tronista Federico Dainese.

Federico ha fatto ritorno in trasmissione nella puntata andata in onda ieri pomeriggio. Il 25 enne infatti, è stato assente a causa della positività al coronavirus. Al suo ritorno in studio, il tronista è stato al centro di parecchie polemiche, rivolte soprattutto da Gianni Sperti il quale l’ha accusato di aver costruito in questi mesi un percorso finto.

Federico Dainese conosciuto come l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi, stava portando avanti il suo trono nella conoscenza di Vincenza Botti e Elena Croce. Il tronista sostiene però che nessuna delle due, stando alle anticipazioni, avrebbe conquistato il suo cuore al punto da far proseguire il percorso nel programma. Sarà Federico Nicotera a proseguire il percorso nella conoscenza di Carola e Alice. Il pallanuotista, invece, decide di dire Addio al programma e saluta Maria De Filippi.