Grande Fratello Vip, scoppia l’allarme rosso in cucina: rissa infuocata tra due vippone

Questa settima edizione del GF Vip ha visto molti litigi, malesseri e situazioni poco divertenti, ma quest’ultimo scontro ha davvero superato i limiti dell’accettabile. La convivenza forzata sta facendo perdere le staffe a molti gieffini.

L’ultima discussione, che per poco non finiva alle mani, vede come protagonisti Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. I due si sarebbero scontrati poco dopo la fine dell’ultima puntata. La discussione è stata molto accesa tanto da far spegnere le inquadrature dalla regia.

Il Grande Fratello VIP è caratterizzata da una serie di colpi di scena che stanno tenendo i tantissimi fan del reality incollati allo schermo. Non è certo un caso se le puntate in diretta del GF Vip, condotte da Alfonso Signorini, fanno sempre registrare ottimi risultati.

In questi mesi, all’interno della Casa più spiata d’Italia, ne abbiamo viste davvero di tutte. Fin dall’inizio, con il caso Bellavia, la tensione dentro e fuori il loft di Cinecittà ha raggiunto i massimi livelli, costringendo la direzione del reality a prendere subito dei provvedimenti.

Gli scontri sono poi proseguiti, ricordiamo soprattutto gli atteggiamenti discutibili e le parole pesanti pronunciate da Elenoire Ferruzzi nei riguardi di Nikita Pelizon. Comportamenti che sono poi costati e hanno visto l’eliminazione dell’influencer trans.

Lite tra Patrizia Rossetti e Dana Saber

Sono passati solo due giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7, dell’ex flirt di Dyane Mello, Dana Saber. La donna è stata coinvolta in un forte scontro con Patrizia Rossetti che l’ha portata ad avere un crollo emotivo. A consolarla è intervenuta Wilma Goich.

Le pulizie sono state la causa scatenante che hanno fatto infervorare le due coinquiline. Tutto ha infatti preso il via in cucina dove, dopo pranzo, Dana ha proposta a Patrizia Rossetti di aiutarla a lavare i piatti chiedendole di avvisarla quando c’è da lavare qualcosa. Patrizia però si è subito infastidita: “Qui è tutta la mattina che lavo. Ah, tu hai lavato stamattina? Non ci credo”.

Le parole della gieffina sono stata molto pungenti per la nuova arrivata: “Dalle nove che sono qui. Io non devo chiamare, se non c’è nessuno faccio io, lavo e asciugo” – dichiara Patrizia. Alle parole della Vippona, Dana risponde a tono: “Che mood negativo”. Ecco allora l’ira della Rossetti: “Dana con calma sei arrivata da due giorni, e togliti gli occhiali che non ti vedo negli occhi”, le due hanno continuato a battibeccare per un po’ fino a quando, l’ex della Mello non ha mollato la presa e si è allontanata in lacrime dalla cucina.