“Il mio uomo ideale è Putin”: concorrente del Grande Fratello Vip si sbottona sul Presidente Russo

Il Grande Fratello Vip è costretto ad affrontare un’altra grossa polemica. Tutta colpa di alcune frasi pronunciate da un concorrente. Nelle ultime ore si è scatenata l’indignazione di tutti i social. Gli autori valuteranno una squalifica?

Nella casa del GF Vip 7 è entrata Dana Saber. In meno di poche ore, la nuova concorrente è riuscita ad avere subito screzi con Patrizia Rossetti e Nicole Murgia. Ma anche con Milena Miconi e Oriana Marzoli. E proprio con quest’ultima ha dato il peggio di sé.

Dana Saber ha 29 anni. Nell’estate 2022, abbiamo assistito al video del bacio infuocato tra lei e Dayane Mello per le strade di Milano, ha fatto il giro del web infiammando il gossip. Non sappiamo se tra loro ci sia stata una relazione o solo un rapporto di amicizia.

Dana ha frequentato l’Università di Trieste. Si hanno poche informazioni su di lei, oltre agli scatti di alta moda, non emergono altre news su ciò che riguarda la sua vita in generale. L’unico aspetto rilevante che è emerso, riguarda il fatto che è una grande tifosa dell’Inter.

Di sé ha detto che caratterialmente è una persona molto caotica, impulsiva e imprevedibile. C’è chi si chiede invece se Dana Saber sia o meno rifatta e se quindi ci sia un prima e dopo qualche intervento chirurgico, ma a ora non abbiamo informazioni.

Dana e il suo ideale di uomo

Da poco entrata a far parte della casa del “Grande Fratello VIP”, Dana Saber ha già dato modo di far parlare di sé. Nelle ultime ore ha fatto discutere ciò che ha dichiarato nel corso di una conversazione con Attilio Romita e Sarah Altobello. Le sue parole sono chiare.

La modella conversando con i coinquilini su alcune sue preferenze maschili, dichiara: ‘’Il mio preferito è Putin, lo amo! Se mi chiedi il mio uomo ideale è lui!’’. I gieffini hanno immediatamente cercato di cambiare argomento, ma la Saber si è dimostrata davvero interessata alle vicende del Presidente russo e ha cercato di farsi raccontare da Romita anche dettagli giornalistici.

Sul web si sono scatenate le polemiche e il video ha fatto il giro dei social. In molti invocano la squalifica della modella che è sembrata troppo leggera nell’elogiare il capo russo che ha avuto un ruolo decisivo nell’attuale guerra in Ucraina. Anche Dayane Mello si trova in disaccordo con i discorsi tenuti da Dana, nonostante le due siano state paparazzate la scorsa estate in atteggiamenti intimi. L’ex gieffina avrebbe cancellato foto e storie dove la ritraggono con l’amica.