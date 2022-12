Elenoire Ferruzzi, spunta lo scatto più unico che raro: a 20 anni aveva la fila dietro

Oggi la vediamo trasformata dalla chirurgia, ma a 20 anni l’ex gieffina è stata una vera bellezza, come si vede dalle foto apparse in rete

Si è autoproclamata icona gay, Elenoire Ferruzzi, e fiera del suo ruolo porta avanti la sua battaglia contro il pregiudizio. Qualcuno la ricorderà a Ciao Darwin, molti altri l’hanno conosciuta durante la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip.

Elenoire è molto criticata per il suo aspetto, fatto di labbra e seno eccessivamente gonfi, così come gli zigomi; ciglia e unghie lunghissime sono spesso al centro di polemiche alle quali risponde sempre con il suo caratterino tutto pepe.

Elenoire Ferruzzi: fiera di essere donna

Elenoire Ferruzzi un tempo è stata Massimo, e nella presentazione al Grande Fratello Vip ha detto di se stessa: “Sono un’artista, sono un’attrice, sono un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza! Una donna plus! Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.

Come si evince anche dalle risposte che da a chi la attacca sui social, come all’utente che l’ha accusata di essere ridicola a sentirsi donna: “Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna. Io sono una donna per la legge italiana, ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo, io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi è un altro discorso”.

Ieri e oggi

Come detto un altro dei tratti distintivi di Elenoire sono le unghie lunghissime, delle quali ha detto: “Le mie unghie sono la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura. Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza”.

La donna così com’è può piacere e non piacere, lei ha sempre ribadito di essere esattamente così come vuole; quel che è certo è che dagli scatti che ha condiviso sul suo profilo si vede una Elenoire completamente diversa.

Le foto, che risalgono a una ventina di anni fa, mostrano una Ferruzzi sempre biondissima e dalle forme prorompenti, ma più contenute. Bellissima, senza dubbio.