Primo tradimento nella casetta di Amici: i fan sono disgustati da quello che hanno visto

Nella casetta di Amici come tutti gli anni sono nati degli amori tra i banchi di scuola sotto gli occhi indiscreti dei fan. Infatti, le ship per il pubblico sono numerose. Ora una delle coppie preferite sembra star vivendo un momento di grande crisi e molto probabilmente tutto a causa di un tradimento. I fan sono davvero disgustati da questa situazione

Ad Amici secondo la maggior parte dei fan della trasmissione si starebbe consumando un vero e proprio triangolo amoroso. Infatti, una delle coppie nate quest’anno è entrata già in crisi ma le motivazioni reali non sarebbero quelle addotte dal ragazzo. Infatti, dietro questo allontanamento ci sarebbe in realtà un tradimento.

Oramai il serale è sempre più vicino e già si conoscono i nomi dei ballerini e dei cantanti che si sfideranno nel corso delle puntate che inizieranno a partire dal 19 marzo.

Per il momento il programma si è fermato per la pausa natalizia e i ragazzi hanno potuto trascorrere dei momenti di relax e passare il tempo con la famiglia e gli amici.

In questo modo potranno ricaricare le batterie e ripartire più forti e determinati di prima. Chissà se l’assetto delle coppie cambierà nuovamente. Pare infatti che ci sia un tradimento in corso…

I fan sono disgustati dalla situazione: ecco le loro reazioni

Una coppia molto amata all’interno del programma Amici è sicuramente quella formata da Gianmarco e Megan. Tuttavia, di recente i due stanno avendo parecchie incomprensioni che secondo i fan della trasmissione avrebbero un nome: Isobel. Infatti, sono in molti a pensare che negli studi televisivi Mediaset si stia consumando un triangolo amoroso. Tra i due ballerini, infatti, c’è una grandissima intesa.

Infatti, tra i due il rapporto si è stretto sempre di più nel corso delle due settimane e non sono mancati i momenti di complicità e gli scambi di effusioni. Contemporaneamente il ballerino si è allontanato sempre di più da Megan. Alla maggior parte delle persone la cosa non è parsa per niente casuale. Infatti, si sospetta addirittura un tradimento da parte di Gianmarco.

I fan hanno fatto i più svariati commenti su Instagram, dopo essere rimasti un po’ disgustati da questa situazione. Infatti, questo interesse tra Gianmarco e Isobel sembra sotto gli occhi di tutti. Ecco alcuni dei commenti più ricorrenti: “Sappiamo tutti qual è il problema”; “A lui piace Isobel, si vede ed è palese.”; oppure: “La distrazione di Gianmarco si chiama Isobel”; o ancora: “’il rapporto non è più come prima’ e certo c’è Isobel. Vedremo come andranno ora le cose.