Dramma per l’ex bonas di Avanti un altro | La situazione è gravissima

La prorompente showgirl è assente da un po’ dai social perché sta attraversando un momento drammatico. Cosa succede alla bionda Paola Caruso?

Chi segue Paola Caruso sui social si è accorto sicuramente della sua assenza, cosa strana per una donna dello spettacolo. Molti la ricorderanno come “bonas” nel divertente Avanti un altro! di Paolo Bonolis, ma la ragazza di origini calabresi è stata anche concorrente del reality L’Isola dei Famosi e di La Pupa e il Secchione, tra le altre cose.

In quest’ultimo è stata squalificata a causa di una rissa con Mila Suarez, altra concorrente, con la quale la focosa Paola è venuta alle mani. Ma lo spettacolo è il suo mondo, e il gossip il suo pane. Come dimenticare il momento in cui Barbara D’Urso ha permesso il suo ricongiungimento con la mamma biologica, o le sue dichiarazioni sull’essere stata sedotta e abbandonata dall’ex, dal quale ha avuto il figlio Michelino.

La querelle su Michele

Come ogni mamma al centro del mondo di Paola Caruso oggi c’è il suo Michelino, avuto dall’ex Francesco Caserta, imprenditore, con il quale si sono sprecate le polemiche. La donna lo ha accusato di averla inaspettatamente messa alla porta dopo aver scoperto la gravidanza, e sostiene che dietro ci sia la madre di lui.

L’uomo pare non abbia riconosciuto il bambino e se ne sia totalmente disinteressato, anche se un paio di anni fa Paola ha parlato di un riavvicinamento tra i due. Ad oggi sembra che le cose siano rimaste immutate, lei è una ragazza madre, al momento sembra accompagnarsi con Francesco Zaffagnini, uno sportivo, e dell’ex non sappiamo nulla.

Quello che sappiamo è che la showgirl sta passando un momento molto difficile, e a raccontarlo è stata lei stessa in una breve apparizione sui social dai quali è stata assente per circa un mese.

Il dramma di Paola Caruso

Paola è stata in vacanza a Sharm el-Sheikh ma sembra che proprio lì sia successo un dramma. Visibilmente provata sui social ha raccontato: “Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele“.

Non sappiamo cosa sia successo poiché Paola non è entrata nel dettaglio, ha solo detto: “È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”. Speriamo nulla di grave e attendiamo notizie.