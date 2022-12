Fiocco azzurro per Uomini e Donne: la coppia più amata (e giovanissima) ha commosso tutti

Una nuova nascita a Uomini e Donne, un fiocco azzurro che allieta lo studio. Chi sono i neo-genitori?

A Uomini e Donne nasce un altro bambino. Dopo la piccola Maria Vittoria, figlia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, venuta alla luce pochi giorni fa, ecco un altro lieto evento annunciato da due amati protagonisti del dating show di Canale 5.

Si tratta di una coppia che si è innamorata sotto i riflettori degli studi Elios 6 anni fa, ed è convolata a nozze nel 2019. L’anno successivo è nata la prima figlia, Arya. Di chi stiamo parlando?

Un nuovo arrivo

Prima di essere tronista lei è stata eletta Miss Italia nel 2014. La prima gravidanza è stata annunciata sui social, e non poteva essere da meno la seconda ma l’ex tronista in questo caso è stata più provata, come ha ammesso lei stessa.

Dopo un’assenza di circa 3 mesi la donna in quell’occasione ha spiegato di aver voluto aspettare prima di dare l’annuncio in modo da poter fare tutti i test ed esami necessari. Ma c’è un altro motivo: la salute. Mentre con la gravidanza di Arya non ci sono stati problemi, questa volta è stato necessario stare a riposo.

Ha raccontato infatti ai suoi follower: “Questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute non me l’aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi, avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati. Adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel. Però volevo tranquillizzarvi perché molte di voi si sono davvero preoccupate, ma ho preferito concentrarmi sulla mia salute, sul mio riposo. Adesso dovrebbe andare meglio, vi ringrazio già anticipatamente per gli auguri”.

La rivelazione

Ovviamente stiamo parlando di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. Anche se giovanissimi, lei ha 28 anni e lui 33, i due stanno già allargando la famiglia, e chissà che non continuino.

Il gender reveal, come è di moda ultimamente, ha rivelato che la piccola Arya avrà un fratellino. Per farlo è stata organizzata una cena con un albero da decorare con palline rosa e azzurre. E davanti ad un bel pacco regalo che alla fine è stato aperto lasciando uscire una manciata di palloncini azzurri, svelando il mistero, i due hanno dato l’annuncio.