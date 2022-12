Addio Fabio Fazio, il triste annuncio all’improvviso: purtroppo lo abbiamo appena saputo

Fabio Fazio è un noto conduttore che solitamente non ama rilasciare interviste, ma quando si espone non passa inosservato. Affronta parecchie tematiche legate alla sua carriera ed una notizia in particolare lascia tutti senza parole.

Fazio è il conduttore per eccellenze di “Che tempo che fa” con le sue interviste e i suoi approfondimenti sia sul mondo dello spettacolo che dell’informazione in generale. Ha esordito nella Rai negli anni ‘80 conducendo il programma domenicale Quelli che… il calcio.

Fabio Agostino Francesco Fazio è nato a Savona il 30 novembre 1964, è un conduttore televisivo, scrittore e produttore. Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo “Gabriello Chiabrera” di Savona e di seguito la laurea in Lettere all’Università di Genova.

Per quanto riguarda la sua vita privata si hanno pochissime info. Fabio è davvero molto riservato. Tuttavia, nonostante ciò, sappiamo che è sposato con Gioia Selis dal 1994 e che la coppia ha avuto due figli: Michele (nel 2004) e Caterina (nel 2009).

Grazie alla conduzione del programma sportivo Quelli che il calcio, si aggiudica diversi premi Telegatto. A partire dal 2003 diventa il volto del talk show Che tempo che fa. Il programma riscuote molta visibilità anche grazie agli interventi di Luciana Littizzetto.

Fabio Fazio e la decisione di andare in pensione

Fabio Fazio nonostante la sua riservatezza nel lasciare interviste, si lascia andare ad una lunga chiacchierata con il Corriere della Sera confessando di voler andare in pensione fra tre anni. Il conduttore racconta anche i grandi incontri fatti durante il suo percorso in tv.

Fabio alla sua etichetta da buonista risponde: “Non sono un buonista, cerco solo di non essere un professionista dell’aggressività. Anche perché non lo so fare”. E continua dicendo: “Ci sono giornaliste e giornalisti che vengono invitati in tv o che scrivono libri solo perché utilizzano l’arma dell’aggressività, dell’intrusione nelle vite degli altri. Ma così si smette di essere giornalista, si diventa qualcosa d’altro”.

E infine il ricordo dell’intervista a Papa Francesco, dopo tanto tempo è riuscito a portare il Pontefice a Che tempo che Fa, realizzando il sogno. Si lascia andare con due parole sulla sua performance canora al Festival di Sanremo, che condusse nel 2014, e che Fazio considera il suo errore più grande: “Lo feci assieme a Laetitia Casta e fu un disastro. Lì sopravvalutai le mie capacità e fu un errore, perché avrei dovuto avere maggiore consapevolezza dei miei limiti. Gli errori più grandi siano le occasioni sprecate”.