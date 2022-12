Mondo della musica, che tragedia: il grande artista ci ha lasciati a 65 anni | Lacrime a fiumi

Il mondo della musica si spegne in un profondo silenzio. La notizia ha già fatto il giro del web. Tanti sono gli artisti che esprimono il loro dispiacere dopo aver appreso la tragica notizia. Il lutto della famiglia e delle persone a lui care.

Mauro Sabbione compositore e pianista genovese ha per tanto tempo lavorato a fianco dei Matia Bazar e poi dei Litfiba. Sabbione si diplomò al conservatorio Niccolò Paganini di Genova, sua città Natale, e da lì iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Mauro Sabbione ha vinto il premio della critica al festival di Sanremo grazie al brano ‘Vacanze Romane‘, con cui ha raggiunto un grande successo. Negli ultimi anni si è reinventato come critico musicale scrivendo in una rubrica intitolata ‘Il fu Matia Bazar‘.

Sabbione fu uno dei componenti dei Matia Bazar dal 1981 al 1984. La sua collaborazione con il gruppo ha permesso loro di acquisire un sound più moderno ed elettronico che li ha portati al successo. Sabbione ha anche lavorato con Lucio Dalla e Litfiba.

Durante la sua carriera ha collaborato con molti artisti del panorama musicale italiano, tra cui i Modà, i Diaframma, i Melodrama e molti altri. La sua famiglia è composta dalla moglie Simona Greco e dalle due figlie, Zoe e Morgana, avute da un precedente matrimonio.

La scomparsa di Mauro Sabbione

Dato l’addio ai Matia Bazar, Sabbione è diventato il tastierista dei Litfiba, partecipando in prima persona alle incisioni di “El Diablo”, “Live on Line” e “Insidia”. Un artista a tutto tondo, tanto da coniugare agli impegni anche l’attività di arrangiatore e produttore.

Mauro ci lascia a soli 65 anni a seguito di una malattia sopraggiunta nell’ultimo anno. Non sappiamo al momento che malattia avesse Sabbione ma si parla purtroppo di un brutto male che ha avuto la meglio su di lui. Gli amici lo ricordano come una persona solare e creativa. Un altro lutto nel mondo della musica, che nel 2022 ha perso molti dei suoi interpreti.

Con la sua scomparsa la scena italiana perde uno dei pilastri della grande rivoluzione elettronica degli anni ’80, dal momento che ancora oggi viene ricordato come “anima elettronica”, appunto, dei Matia Bazar. Gli anni ’70 per lui furono quelli della grande ondata progressive rock, lo stile in cui dominavano i Genesis, i King Crimson, i Pink Floyd e tantissimi altri. Ora che è morto Mauro Sabbione, resta il suo ultimo messaggio sui social: “Quando ti rendi conto che tu non vali niente di fronte alla bellezza di un tramonto”.