“Basta mi sono rotto il ca..o, esco”: il Gf Vip 7 deve dire addio al più amato | La rivelazione durante la notte

Uno dei concorrenti del reality ha preso la decisione di lasciare. Abbandonerà davvero la Casa?

Il Grande Fratello Vip è un reality che mette alla prova la resistenza dei partecipanti. Sembra una vacanza infatti, visto da fuori, ma non deve essere facile rimanere chiusi in una casa, per quanto grande, in compagnia di sconosciuti 24 ore su 24 per mesi e mesi. Certo, i partecipanti vengono pagati profumatamente, ma non è un’esperienza che tutti vorrebbero fare, anche per soldi.

Inoltre mentre le prime edizioni prevedevano una durata di due-tre mesi al massimo, la permanenza nella Casa è andata via via allungandosi. Questa in onda si prospetta l’edizione più lunga, pare infatti che durerà circa 7 mesi, fino ad aprile. Ma qualche vippone inizia a cedere e vorrebbe abbandonare.

Le esperienze dei vip

Chi inizia a dare segni di cedimento è l’ex tronista Luca Salatino, che sembra essere andato in crisi dopo la sorpresa dei genitori nell’ultima puntata, avvenuta dopo la sua confessione su di loro: “L’unica cosa di cui non riesco a parlare è mio padre. E’ una persona burbera, di quelle che non non ti dice ti voglio bene. Erano poveri. Io stavo a Tor Bella Monaca da mia zia. Mia madre era in ospedale, mio padre doveva lavorare. Non mi ha mai dato una carezza ti voglio bene. Quando dico che sono cresciuto in una credenza è così. Ci sono cose che mi hanno lasciato il segno”.

La mamma e il papà hanno cercato di rincuorare Luca, che sembra soffrire molto per la mancanza della sua fidanzata Soraia; lo abbiamo visto spesso piangere e struggersi infatti. Così, dopo la puntata, nella notte Luca ha espresso il suo desiderio di non prolungare il suo GF Vip oltre dicembre, quando chi abbandona non dovrà pagare nessuna penale.

L’abbandono del Vip

Ha confessato l’ex tronista ai suoi amici: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. […] Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto“.

E di fronte alle rimostranze dei coinquilini ha risposto: “Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soraia è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte“.

Infine sbotta: “Tre mesi qui mi sembrano un anno. Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il ca**o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare“.