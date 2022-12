Altro che suor Giaele! La De Donà se l’è proprio fatto sfuggire: “Ho voglia di sc..are con te”

La ragazza, sposata, non disdegna gli altri uomini per sua stessa ammissione. Ma forse nella Casa si è lasciata andare un po’ troppo

Sofia Giaele De Donà ha fatto molto discutere all’inizio del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip per le sue affermazioni sul suo matrimonio con Brad Beck, definito “aperto”. L’uomo ha 20 anni più di lei, e la ragazza ha confessato: “È capitato che io mi sia divertita senza di lui e lui anche. Lo sappiamo, per questo non è tradimento. Passiamo molto tempo lontani, lui in America, io in Italia. Io preferisco un matrimonio come il mio, rispetto a chi fa la famiglia del mulino bianco in casa e poi hanno amanti e altre storie. Preferisco essere sincera con lui, come lui con me”.

Le sue affermazioni hanno fatto storcere il naso a molti, e il suo avvicinarsi a Spinalbese ha fatto molto discutere finché, anche su invito di lui, i due si sono allontanati per non compromettere il matrimonio. Tanto che l’opinionista Orietta Berti, felice del cambiamento della ragazza, ha iniziato a chiamarla “Suor Giaele”.

Il preferito di Luciano

Uno degli ultimi eliminati, Luciano Punzo, è stato ospite di Casa Pipol e si è lasciato andare ad alcune ad alcune confessioni inaspettate. Ad esempio ha dichiarato che secondo lui il più stratega è Luca Onestini, troppo avvezzo ai reality, mentre il suo preferito è il giovane Ciupilan.

Ha infatti detto: “Mi sono trovato bene con tutti, soprattutto con George Ciupilan. Spero che vinca lui perché è l’unico diverso un quel gruppo, molto più serio, pulito, un ragazzo molto educato. Spero che arrivi fino alla fine e che se lo porti a casa questo Gf. E’ l’unico probabile vincitore”.

La confessione

Ma le domande non possono non riguardare anche il suo rapporto con le donne della Casa, e qui Luciano Punzo si è lasciato andare a qualche confessione piccante.

innanzitutto ha rivelato: “Nella casa mi intrigava un po’ Nikita Pelizon a livello di personalità, di persona. Poi lei era orientata verso Onestini e mi ha fatto piacere questa cosa anche se Onestini non ricambia gli stessi sentimenti. Andavo d’accordo con tutte le ragazze lì dentro. Se a me non mi scatta quella cosa, non ci provo. Con Patrizia Rossetti non c’è stato mai niente. Ci fu una serata delle favole e iniziammo a scherzare e poi ci scambiammo un bacio amichevole in confessionale. Un bacio a stampo, affettuoso”.

Ma sulla De Donà sgancia una vera bomba: “Se fossi rimasto un po’ nella Casa, ti dico che Giaele mi rompeva un po’ troppo. Ma che suor Giaele! Ci siamo massaggiati a fondo e mi disse che aveva voglia di sc**are”.