Angelina Mango, arriva la tragedia: tutti in lacrime per lei

Angelina Mango è entrata nella scuola di “Amici” scatenando malumori. La ragazza è stata considerata talentuosa ma pur sempre “figlia di”, cioè di Mango. La sua dedica Natalizia però fa commuovere il web e lascia tutti senza parole.

Angelina Mango, figlia del grande cantautore Giuseppe Mango, è entrata all’interno del programma di Amici di Maria De Filippi e non ha dato l’impressione di essere una cantante comune, ma una vera e propria figlia d’arte con alle spalle già qualche pubblicazione.

Il padre di Angelina, “Giuseppe Mango” è morto nel 2014 per un infarto proprio mentre si trovava in concerto. La notizia è che la giovane figlia d’arte è pronta a conquistare il grande pubblico Mediaset, grazie alle sue qualità canore e alla sua arte.

Giovane promessa della musica italiana, è riuscita ad entrare nella scuola grazie ad una sfida che ha visto uscire uno degli allievi già all’interno. La nuova cantante di Amici 22, è pronta a conquistarsi la sua fetta di pubblico e magari continuare la tradizione di famiglia.

Lei, Angelina, è la secondogenita dell’artista. Nasce nel 2011, ad oggi ha 21 anni, mentre il fratello Filippo ne ha 25. Non solo lei, ma anche il fratello ha seguito, in parte, le orme del padre diventando un noto ed affermato batterista.

Angelina e la sua lettera di Natale

Come consuetudine il programma di Amici di Maria De Filippi, tramite il daytime del 22 dicembre 2022 su Canale 5, vede i concorrenti dare voce ai loro pensieri da destinare sotto l’albero di Natale. Ha colpito particolarmente la lettera fatta da Angelina al compagno Samuele.

Particolarmente sentiti e pieni di commozione sono i pensieri rilasciati per iscritto da Angelina Mango, destinati al compagno di studio, Samuele Antinelli, riguarda il loro percorso intrapreso ad Amici 22, e, specifica, in particolar modo, di cercare di prendere la vita con ottimismo, nonostante i due abbiano provato, entrambi, il dolore della perdita del padre.

Il suo profilo Instagram esplode di ammirazione. “Le feste di Natale per me sono sempre state un casino… se sei qui in questo momento della tua vita è perche hai il coraggio di essere felice e ti stimo tantissimo” – queste le parole che Angelina dedica al compagno. Il pubblico si commuove, così come si evince dai vari commenti social della puntata rilasciati dai telespettatori attivi online: “Bellissima questa cosa delle lettere ! I giovani hanno tanto nel cuore e metterli nelle condizioni di esprimerlo è una risorsa preziosa per loro”.