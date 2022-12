Stefano De Martino, nuova ‘creatura’ nel 2023: finalmente il lieto annuncio

Dopo essere tornato insieme a Belen e aver ricostruito la loro famiglia insieme, la vita di Stefano De Martino sembra procedere a gonfie vele, anche a livello professionale. Infatti, la sua trasmissione rai è campionessa di ascolti in quella fascia oraria. Ora il 2023 sarà ancora più bello grazie a questa nuova creatura che sta per arrivare. Ecco finalmente il lieto annuncio…

Stefano De Martino è passato dall’essere un bravo ballerino a un ottimo conduttore in modo semplice e senza alcuno sforzo, Infatti, dopo aver fatto per tanti anni il professionista di danza sia a teatro che all’interno di programma televisivi, ha deciso di cambiare completamente carriera, mettendo a frutto la sua innata capacità di stare davanti alle telecamere.

Oltre a stare spesso davanti alle telecamere, il ragazzo è anche sempre nell’occhio del ciclone per la sua relazione piena di alti e bassi con Belen Rodriguez. La coppia è nata proprio durante la trasmissione Amici, quando il ballerino era ancora impegnato con Emma Marrone. Poi si sono sposati nel 2013, salendo praticamente sulle montagne russe. I due, infatti, non sono per niente una coppia tranquilla. Dopo essersi lasciati e ripresi più volte, alla fine hanno deciso di tornare insieme e ricostruire la loro famiglia. Tuttavia, essendo molto passionali si aspettano ulteriori aggiornamenti sulla loro storia nel corso del prossimo anno.

Una delle pause più lunghe tra i due è avvenuta quando la showgirl argentina ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Da quel rapporto è nata una figlia Luna Marie che adesso vive insieme a lei e a Stefano. Per il memento tra loro le cose sembrano andare proprio bene e si aspettano delle belle novità per il 2023.

Per il momento la priorità per il ragazzo sembra soprattutto affermarsi nel suo lavoro e trovare una maggior stabilità familiare con sua moglie. Ora però arriva un lieto annuncio: ecco una nuova creatura in arrivo per il 2023.

Stefano De Martino: ecco la buona notizia

Stefano De Martino sta acquisendo sempre maggior credito come conduttore televisivo sia presso la rete pubblica che per altre reti. Questo forse grazie alla sua spontaneità e simpatia che gli permette di non deludere mai le aspettative del pubblico.

Oramai, la carriera da ballerino resta solo un ricordo, in quanto il ragazzo napoletano è lanciatissimo nella conduzione.

Ora arriva anche la bellissima notizia, la trasmissione Stasera Tutto è Possibile, il cui storico conduttore era il fortunato Amadeus, è stata affidata a Stefano De Martino e tornerà il prossimo anno. All’ex ballerino auguriamo buona fortuna!