Amici, ballerino crolla davanti a tutti: purtroppo non ce l’ha fatta | Una vera tragedia

Nel talent Amici uno dei ballerini crolla davanti a tutti gli altri alunni che cercano di risollevarlo. Cosa succede?

Amici di Maria De Filippi è il talent che raccoglie alcuni ragazzi, cantanti e ballerini, in una scuola con tanto di professori che cercano, a suon di sfide, di far diventare famoso uno di loro. Dalla scuola infatti sono usciti nomi celebri della musica italiana come ad esempio Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Annalisa, solo per citarne alcuni.

Anche se le prime edizioni prevedevano il settore recitazione che oggi non c’è più, resta un bel trampolino di lancio per tutti quei giovani di talento che, anche senza vincere, vengono notati da casa e spesso scritturati ugualmente e lanciati nella musica o nella danza.

Amici: tempo di Natale

Il Natale si sta avvicinando a grandi passi, e nella scuola i ragazzi iniziano ad avvertire la malinconia e la mancanza della famiglia. Qualche giorno fa per risollevare gli animi gli autori hanno fatto trovare loro un cartello sulla porta della “casetta” con su scritto “Inizia ora il vostro Natale!”. E i ragazzi si sono dati da fare per montare e addobbare l’albero tra risate e canzoni.

Ma non è Natale senza letterina a Babbo Natale; scritti i loro pensieri e desideri, gli alunni di Amici sono stati invitati a leggerli, e non è mancata la commozione. Per esempio NDG ha detto nella sua lettera: “Quest’anno non desidero niente di materiale. Manda un bacio a mio padre. Inoltre, vorrei uscire di qui cresciuto sia come artista che come persona. E infine, l’ultimo regalo è per i miei compagni. Vorrei che si sentissero unici perché sono unici”.

Anche gli altri ragazzi hanno avuto un desiderio per gli altri e per la famiglia; Mattia e Maddalena desiderano che le loro famiglie stiano bene, mentre Piccolo G chiede a Babbo Natale di continuare a portare gioia e allegria tra i bimbi di tutto il mondo. Megan e Isobel hanno avuto un pensiero per le nonne scomparse, Cricca vorrebbe solo crescere e diventare più maturo.

Il crollo del ballerino

Ma qualcuno ha preferito non leggere quanto scritto, Federica e Samu. Quest’ultimo dopo essersi rifiutato, si è isolato dal gruppo e si è perso nei suoi pensieri. Raggiunto da Megan e Maddalena ha spiegato: “Una cosa significativa che spero veramente. Magari lo leggo e mi scombussola. Ho scritto cose che mi porto da 4 anni”.

Rincuorato dalle ragazze si è lasciato andare e ha confessato: “È un periodo malinconico. Un periodo dove nell’immaginario c’è la famiglia unita. È brutto. Mi sento un po’ il punto che unisce le parti. E non vorrei esserlo perché per il lavoro che voglio fare nella vita non posso stare sempre là”, e poi crolla a piangere, consolato da Maddalena. Insomma, Samu vorrebbe la sua famiglia più unita.