Mediaset, purtroppo l’addio è arrivato all’improvviso: non c’è stato nulla da fare

I telespettatori non dovrebbero mai affezionarsi troppo ai personaggi delle trasmissioni perché questi possono abbandonare la tv da un momento all’altro. Infatti, è successo proprio questo a Mediaset. L’addio è arrivato all’improvviso e sembra che non ci sia stato proprio nulla da fare. Ù

Spesso alcuni personaggi televisivi abbandonando le trasmissioni per motivi personali lasciando i telespettatori completamente allo sbaraglio.

È già successo in passato che qualche conduttore o opinionista molto amato se ne andasse all’improvviso lasciando tutti un po’ orfani. È quello che è successo ad esempio con Alessia Marcuzzi che ha deciso di abbandonare per un po’ la tv a causa di alcuni problemi personali.

Altri personaggi, invece, sono stati mandati via dalle reti poiché reputati poco funzionali al programma oppure semplicemente hanno trovato dei sostituti più adatti.

Quello che nessuno si aspettava però è che questa opinionista abbandonasse la trasmissione all’improvviso. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli saluta il Grande Fratello Vip: all’anno prossimo!

Com’era già successo lo scorso anno, Sonia Bruganelli lascerà temporaneamente la sua posizione di opinionista del Grande Fratello Vip per passare le vacanze con suo marito Paolo Bonolis e i suoi amatissimi tre figli. Infatti, l’opinionista non rinuncerebbe per niente al mondo alle vacanze in famiglia, nemmeno per fare qualche commento al vetriolo sui concorrenti. La rosa dei nomi per i possibili sostituti era ampissima. In molti pensavano che sarebbe stata Elenoire Ferruzzi oppure Adriana Volpe ma così non è stato.

Alfonso Signorini ha annunciato direttamente durante la scorsa puntata del GF Vip chi è stato scelto: “Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini. Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo.

I due sono davvero felici per questa notizia e sono pronti a prendere il posto di Sonia Bruganelli. Su Twitter Soleil ha preparato così i suoi follower: “Ma il pubblico è pronto a un covo di bast*rdi al quadrato? Sai come risvegliamo lo spirito natalizio in casa? Fantasmi del passato, presente e futuro”. Siamo tutti pronti al loro arrivo!