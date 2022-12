Uomini e Donne, cavaliere umiliato da tutto lo studio | Maria costretta a cacciarlo: “Tornatene a casa”

Bufera nello studio di Uomini e Donne. Tutti contro un cavaliere che alla fine viene cacciato; cosa è successo veramente?

Uomini e Donne è un programma che va avanti da più di 20 anni. Inevitabile quindi che dallo studio siano passate decine di centinaia di persone, e non tutte fedeli allo scopo della trasmissione, ovvero trovare l’amore, l’anima gemella.

Nel corso degli anni ci sono stati tante discussioni dovute a personaggi approdati agli Elios solo per farsi pubblicità. Come dimenticare Giuliano Giuliani, protagonista di mille discussioni e accusato anche di aver creato apposta alcuni profili falsi. O la tronista Sara Affi Fella, che ha nascosto il vero fidanzato nell’armadio quando il corteggiatore scelto è andato a casa sua. Ma di esempi così eclatanti ne potremmo fare molti. Alcuni invece sono un po’ più discreti.

Uomini e Donne: lo scandalo del cavaliere

Una delle presenze fisse di Uomini e Donne da circa 13 anni è Gemma Galgani, allegra 72enne che nello studio cerca l’amore ma il più delle volte trova solo fregature. Come l’ultima in cui è incappata con il suo corteggiatore, tal Mario che si è presentato galante, attento ai suoi desideri e gentiluomo. Finché, la sorpresa.

Durante un viaggio in treno, Mario e Gemma si sentono al telefono ma la linea cade di continuo così lui mette giù. O almeno crede, stando al racconto successivo in puntata della dama. Che spiega: “Succede che nel tratto Roma-Firenze la linea cade e pensavo ci fossimo congedati e, invece, la telefonata prosegue e mi rendo conto che stava parlando con un’altra persona, con Alessandro. Stava parlando di me e trovo ignobile soprattutto quello che ha detto di me”.

E cosa avrebbe detto Mario? “Ha detto che non poteva sopportarmi perché gli sto con il fiato addosso, ma io gli ho fatto solo due telefonate. Ha detto che sua nuora gli avrebbe consigliato di agganciarsi a me per la popolarità”. L’uomo cerca di giustificarsi in qualche modo finché anche Maria De Filippi interviene: “Non sono una persona che mette alla porta nessuno, però vorrei che tu riflettessi se è il caso che continui a stare qua”.

Le accuse

Ma se pensavamo che Mario avesse capito l’antifona, non è così. L’uomo non solo è tornato in studio, ma si è reso protagonista di un’altra gaffe, prontamente svelata da Gemma. Pare abbia pubblicato su Facebook uno sfogo e abbia sostenuto che in realtà Gemma non avrebbe potuto ascoltare la telefonata, ma che sia stato lo stesso Alessandro a riferire tutto. In studio si è scatenato il putiferio, a cominciare dagli opinionisti che hanno chiesto a gran voce la sua cacciata.

Anche in questo caso è intervenuta la padrona di casa che gli ha detto: “La televisione è una bella e una brutta bestia, enfatizza tutte le cose. Molto probabilmente la tua quotidianità poteva cambiare e forse il fatto di essere riconosciuto per strada può far perdere la testa. In questo caso penso, sinceramente, che ti abbia fatto un po’ sbarellare”. Alla fine Mario ha capito, e si è avviato mesto a casa.