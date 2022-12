Gianluca Vialli, i parenti più cari salutano l’ex calciatore: la notizia proprio in queste ore

Le condizioni di Gianluca Vialli destano parecchie preoccupazioni. Nelle ultime ore, il suo stato di salute non è apparso dei migliori, il quadro clinico è in continua evoluzione. Il mondo del calcio è in apprensione per la sua malattia.

Gianluca Vialli è un grande ex calciatore. Nato il 9 luglio 1964 a Cremona, lui è stato un calciatore professionista nel ruolo di attaccante. Oggi è ricordato come uno dei più grandi centravanti degli anni Ottanta e Novanta, in seguito diventato allenatore.

Gianluca Vialli durante la sua carriera calcistica ha avuto molte soddisfazioni, riconoscimenti e vittorie. Con la Sampdoria ha conquistato l’unico scudetto della sua storia nel 1991. Poi è stato il capitano della Juventus che ha vinto la Coppa dei Campioni del 1996 a Roma.

Vialli è stato anche capocannoniere del Campionato Europeo Under 21 del 1986 e della Coppa Italia 1988-1989. Roberto Mancini lo ha convocato nello staff della Nazionale italiana di calcio ed è riuscito a portare l’Italia alla vittoria degli Europei del 2021.

Gianluca Vialli è cresciuto con una delle famiglie più conosciute e agiate di Cremona. La mamma Maria Teresa, il papà e quattro fratelli nella Villa Affaitati di Begioioso. Secondo numerose voci sul web il padre è miliardario, ma ci sono stata smentite in merito.

Gianluca Vialli e la paura della malattia

Gianluca Vialli, 58 anni, dal 2027 combatte contro un tumore al pancreas. Dopo l’arrivo della diagnosi, ha sempre condiviso il suo percorso, sperando che la sua storia possa essere d’esempio per gli altri, tanti messaggi di solidarietà e vicinanza da parte di tanti volti noti.

Da poche ore la madre e i fratelli hanno fatto ritorno a Cremona dopo essere stati nella clinica di Londra dove è attualmente ricoverato. Vialli si sta sottoponendo a cura specifiche e la famiglia mantiene il massimo riserbo sulle sue attuali condizioni di salute. Sembra essere una situazione che può risultare positiva per l’ex calciatore.

Le sue condizioni sono comunque molto delicate, con la speranza che comunque il quadro non sia così allarmante come tutto aveva lasciato intendere. Si attendono dunque nuove indiscrezioni. Il popolo dei social e del web si è subito mobilitato per far arrivare il massimo sostegno all’ex giocatore e allenatore. Un invito a resistere e tenere duro ancora una volta, per rivedere presto Vialli in gran forma prendere le redini della squadra di calcio Nazionale, magari dopo l’ultima delusione mondiale.