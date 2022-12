Raffaella Carrà, dopo anni vengono fuori le tristi immagini prima della morte: ecco cosa nascondeva

Attrice, cantante e ballerina, una donna come poche che nessuno dimenticherà mai. Raffaella Carrà e le rivelazioni scioccanti prima della morte. Una delle icone indiscusse del mondo dello spettacolo italiano continua a far parlare di sè.

Ricordiamo i suoi bellissimi stacchi con la sua chioma bionda, rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo italiano ed anche estero. “Tuca Tuca” è il brano che ha avuto maggior successo, cantato e ballato assieme al suo amico federe Enzo Paolo Turchi.

Sul fronte sentimentale, l’artista nata a Bologna nel 1943 è stata sempre piuttosto riservata ed anche per questo motivo il pubblico non ha mai saputo granché della sua vita privata. Una cosa risaputa è che Raffaella Carrà non ha mai avuto figli, il suo maggior rimpianto.

Nonostante la sua riservatezza, il pubblico è venuto a conoscenza soprattutto di due relazioni sentimentali che hanno visto protagonista Raffaella Carrà, la prima è quella con Gianni Boncompagni, autore di alcuni dei suoi brani più celebri e amati.

La seconda con Sergio Japino, coreografo e regista con il quale ha lavorato fino agli ultimi anni della sua vita. Era più giovane, dieci anni rispetto a Raffaella. Il loro incontro è avvenuto ai tempi di Millemilioni, lo show andato in onda su Rai1 esattamente quarant’anni fa.

La verità nascosta da Raffaella Carrà

Raffaella è morta a causa di una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così pieno di energia. La sua riservatezza è stato un gesto d’amore verso il suo pubblico, affinché il suo personale calvario non potesse turbare il luminoso ricordo di lei.

Nella sua ultima apparizione, Raffaella Carrà appare al massimo della sua bellezza, fa trasparire tutta la sua gioia tramite il suo splendido sorriso. Ci stiamo riferendo all’ultimo gesto di beneficienza della donna fatto alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, un gesto nobile fatto da Raffaella donando una palestra ai volontari.

La Carrà in quella occasione, si è fatta vedere con mascherina e occhiali scuri. Roberto Cerulli ha dichiarato che voleva tenere per sé quel segreto che tanto l’ha logorata e poi si è trasformato nel giorno della sua morte. Ecco le sue parole: “Forse, alla luce di questa tragedia, penso volesse tenere per sé il suo brutto segreto e non mostrarlo a nessuno”. Il pubblico la ricorda con un forte affetto e nostalgia, per lei ci sono sempre parole di forte stima e rispetto.