Ambra Angiolini, la sua vita distrutta dalla grave situazione: “Non ho più una gamba” | La triste rivelazione

Ambra Angiolini e la vicenda che ha segnato la sua vita. La conduttrice di tantissimi programmi televisivi si è messa a nudo raccontando un episodio inaspettato. La triste vicenda ha sconvolto tutti e ha toccato particolarmente l’artista.

Ambra Angiolini adesso è una nota attrice italiana, conduttrice televisiva e radiofonica. Icona degli anni Novanta, grazie al programma Non è la Rai, parte la sua carriera come cantante e riscuote grande successo con il brano: T’appartengo.

Ambra Angiolini nasce il 22 aprile del 1997 a Roma. Cresciuta nel quartiere Palmarola, la giovane Ambra frequenta le scuole presso un istituto di suore e studia danza. Nel 1992 entra nel cast di Non è la Rai e grazie sua bravura conquista tutto il pubblico.

Protagonista indiscussa della televisione collabora con Gerry Scotti, Mike Bongiorno, Giuliana De Sio, e anche in radio (Radio Kiss Kiss e Radio Due) e su MTV. Si dedica alla recitazione e la vediamo in televisione, al teatro e al cinema.

Attualmente ha una relazione con l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stata legata al noto cantante Francesco Renga con cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Si dice che il rapporto fra i due sia volto al termine a causa dei numerosissimi impegni.

Ambra Angiolini, il momento che ha cambiato la sua vita

Negli ultimi mesi, ha dovuto affrontare situazioni che hanno scosso la sua vita, in primis la rottura con Massimiliano Allegri, per lei è stato un brutto colpo ed ovviamente anche per la sua famiglia. Nella sua vita ci sono stati anche altri momenti molto complessi.

In una delle sue intervista l’attrice ha ricordato un episodio molto particolare che le è accaduto nella sua vita, un episodio che ancora oggi ricorda con tristezza e malinconia. Tutto avvenne quando cominciò a fare del volontariato. In quell’occasione la Angiolini tenne una lezione di teatro e chiese ad alcune ragazze presenti di camminare facendo finta che facesse caldo o freddo.

Ambra poi chiese loro di farlo con una gamba sola. Tutte le ragazze presenti parteciparono, tranne due. La Angiolini allora chiese il motivo per cui non stessero partecipando con le altre. La risposa fu scioccante. “Non ho più una gamba, non riesco a camminare”, così le disse una ragazza. Una situazione imbarazzante che ha messo in difficoltà Ambra Angiolini, nonostante tutto le è stato riconosciuto di aver fatto un buon lavoro, e che con la sua simpatia e sensibilità ha conquistato il cuore di tutte loro.