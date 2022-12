Maurizio Costanzo, dopo anni esce allo scoperto: “Sono malato di…”

Il padre del talk show ha confessato in diverse occasioni di soffrire di una “malattia mentale” . Di cosa si tratta?

Maurizio Costanzo è legato a doppio filo con la televisione italiana. Considerato a ragione il padre del talk show, nella sua lunga carriera che è iniziata presto ma che si è consolidata nel lontano 1976, ha condotto svariati programmi come il più noto Maurizio Costanzo Show, che va avanti da circa 40 anni.

E, come ha ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni: “Nella mia vita ho ospitato e intervistato quasi 50 mila persone”. Un bel traguardo. Tutti nomi noti, alcuni rimasti nello mondo dello spettacolo, altri scomparsi nel nulla. E poi politici, cantanti, attori, comici. E tante donne.

La tv di Maurizio Costanzo

Nel suo talk omonimo, Maurizio Costanzo ha fatto la televisione italiana, ma a modo suo. Sono passate nei suoi salotti televisivi diverse donne ma, ha dichiarato: “Anche nella mia televisione la bellezza femminile ha avuto un ruolo importante, ma ho coinvolto le donne sempre in qualità di ospiti parlanti. Ho avuto nel mio salotto ragazze bellissime e appariscenti. Ma erano sempre ragazze che poteva capitare di incontrare per strada. […] La tv deve raccontare la realtà, fatta anche di belle donne e di gossip, ma senza arrivare agli eccessi. La mia, se qualcuno vuole criticarmi, era talvolta una tv di eccessi ma sempre e solo verbali”.

Eccessi sì, come le liti e le risse a cui i telespettatori hanno assistito negli anni, di cui le più note con protagonista Vittorio Sgarbi. Costanzo comunque non riesce a stare lontano dalla tv, e alla domanda se farebbe qualcosa per i giovani ha risposto: “I giovani scappano dalla cosiddetta ‘tv generalista’. Frequentano il web, usano Netflix. Non potrei inventarmi qualcosa per loro, perché so fin da principio che sbaglierei. Metterei semmai in piedi un format per i miei coetanei. Potrei chiamarlo ‘Ti ricordi?'”

E noi lo guarderemmo sicuramente. Ma proprio questa sua attitudine al piccolo schermo lo ha portato ad avere una malattia, come ha ammesso in alcune occasioni quando, intervistato, ha detto: “Guardo sempre tutti i talk politici… nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali, riconosco che è una forma di malattia mentale“.

L’amore per Maria

Vicino a Maurizio Costanzo da quasi trent’anni c’è Maria De Filippi, la regina della televisione. Una coppia di titani, che va avanti senza essere mai stata scalfita da nessun pettegolezzo e nessuna chiacchiera, gelosi della loro vita privata.

E dopo tanti anni la risposta del conduttore alla domanda, sempre su Sorrisi, sul regalo più bello, è commovente: “Sarò un romantico, ma per me il dono più bello che ho ricevuto dalla vita è di avere incontrato Maria[…] Noi festeggiamo ogni giorno per la fortuna che entrambi abbiamo avuto. Dopo tanti anni le coppie scoppiano, l’amore scompare. Io e Maria siamo una sola forza e ci regaliamo energia a vicenda”.