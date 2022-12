Belen Rodriguez, la drammatica notizia: “le hanno dato 4 mesi di vita” | Tutta colpa del grave tumore

La bellissima soubrette e la notizia di un tumore che ha sconvolto la sua vita. Cosa è successo a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una bellissima showgirl di origini argentine ma che da quando è arrivata in Italia, anni fa, abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere sia per la sua innegabile bellezza, appunto, che per la sua simpatia. Tanti sono i programmi in cui è apparsa, da quel primo reality L’Isola dei Famosi in cui è stata concorrente le sono state affidate diverse co-conduzioni.

È stata a Scherzi a parte, ha sceso la famosa scala del Festival di Sanremo e recentemente è alla guida di Tu si que vales e de Le Iene. Nella vita privata è sposata con Stefano De Martino, dal quale ha avuto il figlio Santiago, a cui si è aggiunta la piccola Luna Marì avuta da Antonino Spinalbese in un momento di crisi del suo matrimonio, oggi rientrata.

Il passato di Belen Rodriguez

Oggi Belen Rodriguez è un’affermata showgirl, ma il suo passato è fatto anche di tanti dolori e drammi, come ha raccontato qualche tempo fa al settimanale 7. La donna ha parlato della sua giovinezza vissuta durante l’ascesa al potere in Argentina di Carlos Saul Menem che ha portato il Paese alla povertà con la sua politica.

Belen ha confessato di aver vissuto momenti drammatici, della perdita improvvisa della casa con tutto ciò che conteneva, delle regole imposte dal padre, protestante “Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative religiose tipo le escursioni” e della decisione di venire in Italia dopo essere stati aggrediti e derubati in casa.

La nuova vita dell’argentina inizia come cubista e poi come modella e “Con i primi soldi ho comprato una casa alla mia famiglia. Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli. Finalmente li sapevo al sicuro”. Una Belen inedita, che nessuno conosce, e che scopriamo avere un cuore grandissimo. Oggi tutta la sua famiglia è in Italia con lei.

Il dramma del cancro

Ma la moglie di De Martino ha dovuto fare i conti anche con una brutta malattia, che ha raccontato ospite a C’è Posta per te: “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei”.

Così, ecco che la Rodriguez si è rimboccata le maniche e già ha mostrato la sua generosità da giovanissima: “Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”.