Alessandra Celentano, beccate le foto delle sue nozze: in abito bianco è irriconoscibile

La vediamo da tempo vestire gli abiti della severa insegnante di danza ad Amici, ma Alessandra Celentano era bellissima e radiosa nel giorno più bello. Davvero irriconoscibile!

Alessandra Celentano è una temuta e severa insegnante di danza nella scuola di Amici dal 2003. Nipote del cantante Adriano, si è dedicata all’insegnamento dopo una carriera nella danza classica durata molti anni. Una passione che la accompagna sin da piccolissima; purtroppo per alcuni problemi di salute ha dovuto appendere le scarpette al chiodo, come si suol dire.

Come ha raccontato a DiPiù, ha dovuto smettere di ballare per la sindrome dell’alluce rigido, una patologia che colpisce spesso i danzatori e provoca grandi dolori. Ha spiegato: “Questa malattia colpisce le articolazioni del primo dito del piede, logorandole a poco a poco. Provoca grossi problemi alle ossa e dolori atroci.” La donna si è sottoposta a diversi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali nel 2017, ma non potrà tornare a indossare le scarpette.

Alessandra Celentano: il matrimonio

Non ama raccontarsi, Alessandra Celentano, e forse non tutti sanno che un tempo è stata sposata; dal 2007 al 2012 è stata legata ad Angelo Tramentozzi, di cui ha confessato a Verissimo: “Mi sono sposata a 40 anni e mai avrei pensato di sposarmi, quindi mai avrei pensato di separarmi. Certamente è stato un dolore”.

La fine del matrimonio è stata causata, sembra, dal mancato arrivo di un figlio: “Da una parte mi è dispiaciuto non essere diventata mamma, dall’altra si vede che doveva andare così. Sono contro gli accanimenti, il volere un figlio a tutti i costi. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ci ha sofferto tantissimo, molto più di me. Tutti siamo segnati da un destino, si vede che doveva andare così“.

Concetto che ha approfondito ospite a Belve, dove ha detto: “Dopo il mio ex marito non ho più avuto un uomo. Sono sempre stata difficile, non guardo i più giovani o i più grandi, è difficile. Non ho avuto più nessuno negli ultimi 13 anni. Mi è dispiaciuto non essere diventata madre perché è stato uno dei motivi della mia separazione, provammo a fare anche inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere”.

L’abito bianco

L’insegnante di Amici ha condiviso uno scatto in cui appare radiosa in abito bianco, quasi irriconoscibile. Accanto a lei la compianta Carla Fracci, una delle più famose ballerine al mondo.

Il post, in ricordo della donna, è accompagnato dalla didascalia: “Raccontare delle emozioni attraverso la propria danza è regalare un respiro d’arte ed i grandi artisti, come la Signora Fracci, non moriranno mai”.