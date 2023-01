Renzo Arbore, la grave malattia: febbre a 40 e codice rosso | Trasportato d’urgenza in pronto soccorso

Paura per il celebre uomo di spettacolo, la grave malattia che lo ha colpito lo ha condotto in ospedale. Come sta Renzo Arbore

È il padre del varietà italiano, Renzo Arbore. Suoi sono gli show più celebri che hanno fatto decisamente epoca. Da quelli radiofonici come Bandiera Gialla nel 1965 fino agli show televisivi che definire d’avanguardia sarebbe riduttivo.

Il cult Quelli della notte, L’Altra Domenica, Indietro Tutta; show pieni di musica, ospiti, risate e improvvisazione. E Arbore non solo è conduttore, ma musicista, dj, talent scout, regista, attore e tanto altro. Un vero mattatore della tv, come pochi ce ne sono oggi. E alla bella età di 80 anni e oltre, per la precisione 85, non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Renzo Arbore: la malattia

Grande jazzista, Renzo Arbore ha fatto parte di diverse orchestre con alcune delle quali ha girato il mondo. L’ultimo CD è del 2005, ma i tour sono stati sempre parte della sua vita. Proprio durante uno di questi, ha raccontato a Ok Salute, è stato poco bene.

Correva il 2019 ed era in giro per l’Italia con la sua Orchestra Italiana, racconta: “Nell’ultimo periodo avevo lavorato tanto. Per mantenere fede agli impegni mi sono spostato dalla Sicilia al Nord.[…] La sera del concerto, però, ho avvertito che qualcosa non andava. Sento di avere la febbre. Viene chiamato un medico che mi visita ma non trova alcunché”.

Sembrerebbe solo un lieve malessere dovuto forse all’affaticamento e magari agli sbalzi di temperatura, ma non passa. La voglia di fare spettacolo però è più forte, anche se, continua: “Proprio per la febbricola che non mi dava pace, sentivo che c’era qualcosa che non andava”. E quindi lo spettacolo, come si dice, deve continuare, questa volta si va in scena a Torino. “Faccio il concerto con 39 e mezzo di febbre. Per due tre ore canto e suono ininterrottamente […]”

Il ricovero d’urgenza

Le cose precipitano quando lo show finisce e si torna in albergo, quando lo assale la nausea e la febbre sale ulteriormente. Nemmeno questo però basta a fermare Arbore, che si imbottisce di paracetamolo cercando di andare avanti nelle altre tappe del tour. Tutto inutile, il malessere è insostenibile e si corre in ospedale.

Qui vengono fatti tutti gli esami del caso e “La radiografia evidenzia un focolaio di infezione abbastanza importante. Decidono per me che non c’è tempo da perdere. Arrivo a Roma con un’autoambulanza e vengo ricoverato alla Casa di cura Quisisana. La diagnosi è chiara: broncopolmonite”. Oggi Renzo sta bene, ha smesso di girare ma non è rimasto certo con le mani in mano. Ha lanciato un App e a ottobre è tornato in tv con un nuovo programma, Appresso alla musica.