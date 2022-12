Ricordate l’Uomo Gatto di Sarabanda? Oggi è finito così | Ecco come si è ridotto

Bravissimo nel programma di Enrico Papi, un vero campione, ma che fine ha fatto l’Uomo Gatto dopo i suoi trascorsi televisivi?

Correvano i primi anni del 2000 quando alla televisione impazzava il gioco musicale Sarabanda condotto da Enrico Papi dove i concorrenti avevano pochi secondi per indovinare dei brani musicali. Da quel programma sono passati diversi personaggi curiosi, spesso campioni, qualcuno ricorderà certamente Allegria, ovvero David Guarnieri, Coccinella, Marco Manuelli e soprattutto lui, l’Uomo Gatto, al secolo Gabriele Sbattella.

Approda nella trasmissione il 12 novembre 2002 e resta campione imbattuto per ben 79 puntate finché viene sconfitto il 19 febbraio 2003. A parte qualche altra apparizione in tv, Gabriele è scomparso dai radar ma ad aprile di quest’anno è uscito il suo libro Te lo ricordi…l’Uomo Gatto? nel quale si racconta.

L’esperienza televisiva

Il soprannome Uomo Gatto pare derivi dalla sua esperienza lavorativa come animatore turistico, durante la quale ha interpretato il dio dei gatti in Cats. Lavoro che avrebbe dovuto rirendere una volta conclusa l’avventura in tv ma, racconta al Corriere: “Sarei dovuto andare a fare l’animatore turistico in Egitto ma mi invitavano nei locali per le serate. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese quindi ho abbandonato quel mondo“.

Ma come è arrivato in tv Gabriele? Quasi per gioco: “Per passare una giornata diversa, vedere com’era il mondo della televisione. Volevo arrivare in finale con il campione in carica. Poi sono diventato campione e ci sono rimasto 79 puntate. Alla fine diventa una sfida con te stesso”. A SuperEva approfondisce: “Ti dico la verità: non pensavo assolutamente di diventare campione a Sarabanda. Ho passato tutti e due i provini, uno normale e uno con gli autori, poi mi hanno chiamato dall’oggi al domani e mi sono trovato contro Max che era il campione in carica. Ho giocato contro di lui e ancora non riesco a credere che io abbia vinto“.

L’Uomo Gatto oggi

Ma oggi cosa fa l’Uomo Gatto? Come ci tiene a precisare “sono laureato in traduzione, da e verso l’inglese, da e verso il tedesco (non sono uno scemo come qualcuno ama definirmi in maniera irrispettosa)” e oggi, racconta, continua a fare serate quando lo chiamano ma “sto cercando di fare altre cose, per esempio sono anche giornalista pubblicista. Ecco che sono riuscito a riciclare il mio personaggio, vuoi anche perché mi piace scrivere, vuoi anche perché so scrivere. Quindi, grazie all’aiuto di alcune persone (aiuto, non raccomandazione), sono riuscito ad ottenere il tesserino di giornalista pubblicista che ogni anno rinnovo”.

Principalmente come giornalista sportivo, ma da appassionato del mondo musicale si occupa anche di articoli in questo ambito. Però, essendo la musica una passione irrinunciabile, l’Uomo Gatto ha continuato a cantare.

Rivela: “Mi sono messo a cantare perché dopo aver indovinato le canzoni in televisione, dopo averle annunciato come speaker radiofonico in un paio di occasioni è venuto naturale anche farle”.